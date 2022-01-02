Шпионское «здрасьте»: чему учит либералов бывший британский агент

Название труд бывшего директора Центра правительственной связи и заместителя министра внутренних дел Великобритании может навести на мысль о документальном шпионском триллере. Но «Прицельное мышление» больше похоже на подробные конспекты лекций, которые автор,, читает на факультете военных исследований в Королевском колледже Лондона, в Институте политических исследований в Париже, а также в Университете обороны в Осло. Неравнодушная к пожилым рыцарям плаща, кинжала и Большого креста Почетнейшего ордена Бани (был высочайше дарован автору перед отставкой со службы) критик Лидия Маслова не могла пройти мимо и представляет книгу недели, специально для «Известий»

Дэвид Оманд

Прицельное мышление: Принятие решений по методикам британских спецслужб

М.: Альпина Паблишер, 2022. — пер. с англ. — 376 с.

Все прочие места своей предыдущей деятельности Оманд аккуратно перечисляет, обрисовывая завидную карьеру в британских оборонных и разведывательных учреждениях: начиная с криптоаналитика Центра правительственной связи, куда он попал в 1969-м, вплоть до начальника этого заведения и «первого в истории координатора по безопасности и разведке Великобритании» в ранге замминистра. Конечно, Оманд больше занимался кабинетно-аналитической работой, чем полевой, поэтому считать его «шпионом» в обиходном, поп-культурном смысле слова было бы некорректно. Видимо, поэтому русские издатели отказались от возможности перевести название книги (How Spies Think) ближе к оригиналу и более призывно — «Думай, как шпион», а ограничились осторожным «Прицельным мышлением».

Оно в принципе верно передает подход автора, который советует и в разведке, и в бизнесе, и в личной жизни тщательно прицеливаться и не горячиться с выводами, по принципу «Семь раз отмерь — один раз отрежь». Конкретно этой пословицы в книге нет, зато есть смежная по тематике, тоже пропагандирующая осмотрительность: «Доверяй, но проверяй». Как сообщает Оманд, «эту пословицу президент Рейган полюбил за годы, проведенные в поисках соглашений по контролю над вооружениями с Советским Союзом».

Шпионское здрасьте_1 Дэвид Оманд Фото: NATO

Оригинальный подзаголовок книги Ten Lessons in Intelligence («10 уроков разведки») обыгрывает тот факт, что интеллект и разведка в английском обозначаются одним словом. Обещанные уроки профессор Оманд старательно раскладывает по полочкам, но в их формулировках слышна то банальность («Урок 1. Наше знание о мире всегда фрагментарно и неполно, а иногда и неправильно»), то утопическая мечта («Урок 3. Внезапность не должна быть шоком для нас»), то пессимистическое признание ограниченности человеческого мышления («Урок 5. Скорее всего нас введут в заблуждение наши собственные демоны»).

Десятый урок «Подрывная деятельность и подстрекательство: теперь в цифровом виде», эмоциональный финальный аккорд, ради которого, похоже, и была написана книга, вовсе не учит никаким мыслительным приемам и техникам. Он посвящен разоблачению происков расплодившихся в интернете манипуляторов из «автократических государств», которые то и дело норовят испортить ход демократических выборов в свободных странах. На эту тему в последней главе Оманд довольно энергично накручивает сам себя, рисуя кошмарные антиутопические картинки 2027 года, когда к власти в Британии в результате тщательно спланированных кибератак заграничных шпионов и диверсантов приходят революционеры:

Автор цитаты «Наступил 2027 год, но это был год, когда англичане, на волне экологического популизма и неприятия традиционной представительной демократии, избрали ничтожным большинством революционную администрацию»

Как следует запугав читателей апокалиптическим прогнозом, Оманд призывает их быть бдительными в киберпространстве, не поддаваться на провокации и не верить сетевым вбросам — только так можно сохранить либеральные ценности.

Но среди риторики времен «холодной войны» и пресноватой аналитики (с использованием старинных инструментов, вроде теоремы Байеса и бритвы Оккама) в книге встречаются кое-какие трогательные жанровые сценки из шпионской жизни. Пусть даже Оманд сам в них не участвовал, а описывает их в качестве историка. Например, встреча полковника ГРУ Олега Пеньковского с офицерами МИ-6 в лондонском отеле «Маунт-Ройял» 20 апреля 1961 года. Передав ожидавшим его агентам «две пачки рукописной информации о советских ракетах и иных военных секретах», Пеньковский решает получить моральное удовлетворение немедленно и долго проедает бедным англичанам мозг:

Автор цитаты «Затем он несколько часов говорил и говорил, объясняя собеседникам, что он считает необходимым разоблачение перед Западом авантюризма и политики балансирования на грани войны советского лидера Никиты Хрущева и объяснял истинную природу того, что он назвал "гнилым двуличным советским режимом", которому он служил, и своим патриотическим долгом по отношению к матушке-России»

Это не единственный момент, когда русский перевод книги страдает грамматической несогласованностью. Но даже если бы редактура была более тщательной, вряд ли это добавило бы легкости чтению. «Прицельное мышление» в основном написано скучным лекторским языком, а анонимный перевод дополнительно усугубляет канцелярскую стилистику. К примеру, то и дело на глаза попадается ненужное слово «наличие» или «наличествующий» в самом громоздком контексте:

Автор цитаты «Мой опыт заключается в том, что наличие методологии разбора процесса принятия решений и установления соответствующего уровня доверия к ним действительно помогает в работе»

Фото: Альпина Паблишер

К вероятному огорчению не занятого борьбой за либеральные ценности читателя, Оманд редко вспоминает о данном в начале обещании — показать, как принципы шпионского мышления можно применять в деловой и личной жизни обычного человека. Иногда британский аналитик все-таки спохватывается и, например, проводит параллель между гонкой вооружений и проявлениями ревности:

Автор цитаты «Мы легко можем представить себе пару с серьезными отношениями — назовем их Элис и Боб — при этом Боб является изрядным ревнивцем. Однажды Элис застает Боба с ее телефоном, читающим текстовые сообщения. Элис чувствует, что это вторжение в ее частную жизнь, и усиливает настройки конфиденциальности на своем телефоне. Боб воспринимает это как доказательство того, что Элис есть что скрывать, и удваивает свои усилия, чтобы прочитать ее текстовые сообщения и сообщения в социальных сетях, что, в свою очередь, заставляет Элис чувствовать себя правой в своем возмущении тем, что ей не доверяют и за ней шпионят»

Увы, совета, как Бобу и Элис вырваться из этого порочного круга, специалист по национальной безопасности дать не может — ни конкретного, ни хотя бы витиевато-теоретического, как это ему свойственно.