Рейгана уличили в расистских высказываниях

Занимавший пост президента США с 1981 по 1989 год Рональд Рейган допускал расистские высказывания. Об этом в четверг, 1 августа, пишет The Guardian со ссылкой на обнародованные телефонные переговоры политика с 37-м президентом США Ричардом Никсоном.

По данным издания, Рейган называл представителей одной из африканских делегаций в ООН обезьянами, отметив, что им до сих пор «неудобно носить обувь».

Разговор, в котором прозвучали эти высказывания, состоялся в 1971 году, когда Рейган был губернатором Калифорнии, а Никсон — президентом США. Политики обсуждали голосование в ООН, по результатам которого право представительства Китая в организации перешло КНР, а не американскому союзнику — Тайваню.

После голосования делегация Танзании устроила танцы в зале заседаний.

«Смотрел (голосование в ООН. — Ред.) по телевизору, видел этих обезьян из африканских стран, черт возьми, им всё еще неудобно носить обувь», — сказал Рейган.

Ранее сообщалось, что больше половины (51%) американских избирателей считают президента США Дональда Трампа расистом. Среди темнокожего и латиноамериканского населения расистом американского лидера считают 80% и 55% соответственно.