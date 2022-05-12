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Посол РФ рассказал о захлестнувшей США волне русофобии

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США захлестнула волна русофобии, написал посол Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов в статье «Россию нельзя отменить», опубликованной изданием Newsweek. По мнению дипломата, ненависть раздувают американские СМИ с подачи правящих кругов, передает телеканал «Известия». Антонов уверен, что на активистов русскоязычной диаспоры в США ведутся гонения и что русофобия в Штатах перешла на бытовой уровень. По словам дипломата, игра в отмену России граничит с идеями расового превосходства. В качестве примера Антонов привел ситуацию, когда США отменили мероприятия у мемориала «Дух Эльбы».

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