Песков согласился с послом Антоновым в оценке давления на граждан России в США

Российские власти разделяют озабоченности посла в США Анатолия Антонова касаемо наглого отношения представителей американских спецслужб к сотрудникам дипучреждений РФ. Такое заявление в понедельник, 16 мая, сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы разделяем озабоченности главы нашего дипломатического представительства в США. Весьма наглое поведение представителей американских спецслужб по отношению к нашим гражданам, сотрудникам наших загранучреждений считаем недопустимым», — заявил Песков в ходе пресс-конференции.

Так он прокомментировал сообщения посла Анатолия Антонова о том, что сотрудникам российских дипломатических ведомств на территории США поступают угрозы физической расправы, а возле учреждений ежедневно проводят антироссийские акции, которые не обходятся без вандализма.

14 мая посол в эфире «Соловьев Live» рассказал, что в адрес сотрудников посольства РФ в США поступают угрозы. Также Антонов отметил, что власти США полностью прекратили очные контакты с сотрудниками посольства РФ в Вашингтоне. Общение происходит исключительно по телефону или электронной почте.

12 мая Антонов в статье «Россию нельзя отменить», опубликованной изданием Newsweek, написал, что США захлестнула волна русофобии. По мнению дипломата, ненависть раздувают американские СМИ с подачи правящих кругов.

Антонов уверен, что на активистов русскоязычной диаспоры в США ведутся гонения и что русофобия в США перешла на бытовой уровень. По словам дипломата, игра в отмену России граничит с идеями расового превосходства. В качестве примера Антонов привел ситуацию, когда США отменили мероприятия у мемориала «Дух Эльбы».

18 апреля Антонов заявил, что Россия и США больше не являются партнерами. Он отметил, что, когда приехал в Вашингтон, его задача состояла в улучшении отношений, теперь же она заключается в попытке их стабилизировать.