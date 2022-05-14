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Антонов заявил об угрозах в адрес сотрудников посольства России в США

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Фото: TASS/Zuma
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В адрес сотрудников посольства РФ в США поступают угрозы. Об этом заявил в субботу, 14 мая, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире «Соловьёв Live»

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По его словам, посольство работает «во враждебной среде». Он рассказал, что каждый день у российского посольства проходят антироссийские акции. Также бывают хулиганские выходки и акты вандализма.

Антонов добавил, что в адрес сотрудников посольства поступают угрозы физической расправы.

Также Антонов отметил, что власти США полностью прекратили очные контакты с сотрудниками посольства РФ в Вашингтоне.

«Американские власти заморозили диалог с нами, полностью прекратив очные контакты. Общение происходит исключительно по телефону или электронной почтой, да и то по техническим вопросам», — сказал он.

Дипломат добавил, что «к сожалению, продолжается и визовая войн». Он указал на то, что 30 июня 28 российских дипломатов по требованию США должны будут покинуть территорию страны.

«Давно свернут диалог с Конгрессом, где любые связи с русскими еще со времен [экс-президента США] Дональда Трампа считаются токсичными. Большинство СМИ отказываются публиковать наши материалы», — продолжил Антонов.

Тем не менее, по словам посла, российское диппредставительство поддерживает хороший контакт с экспертным сообществом и дипломатическим корпусом.

«Мы продолжаем свою нормальную дипломатическую работу, пытаясь донести до каждого слушающего, если он, конечно, готов слушать, существо российской позиции», — заключил посол.

12 мая Анатолий Антонов в статье «Россию нельзя отменить», опубликованной изданием Newsweek написал, что США захлестнула волна русофобии. По мнению дипломата, ненависть раздувают американские СМИ с подачи правящих кругов.

Антонов уверен, что на активистов русскоязычной диаспоры в США ведутся гонения и что русофобия в США перешла на бытовой уровень. По словам дипломата, игра в отмену России граничит с идеями расового превосходства. В качестве примера Антонов привел ситуацию, когда США отменили мероприятия у мемориала «Дух Эльбы».

18 апреля Антонов заявил, что Россия и США больше не являются партнерами. Он отметил, что, когда приехал в Вашингтон, его задача состояла в улучшении отношений, теперь же она заключается в попытке их стабилизировать.

16 апреля Антонов заявил, что США пытаются угрозами подключить Латинскую Америку к антироссийским санкциям. По словам дипломата, США хотят запугать своих партнеров угрозами вторичных рестрикций в качестве наказания за неприсоединение к антироссийской кампании.

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