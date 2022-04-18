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Антонов заявил об отсутствии партнерских отношений между Москвой и Вашингтоном

Посол России в США Антонов выразил сожаление, что Москва и Вашингтон больше не партнеры
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Россия и США больше не являются партнерами. Об этом заявил в понедельник, 18 апреля, посол РФ в США Анатолий Антонов в интервью изданию Politico.

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«Я все еще уверен, что нам следует быть партнерами. Ранее я бы сказал, что мы партнеры. Сейчас мы не партнеры. Жаль», — сказал Антонов.

Посол РФ в США отмечает, что, когда приехал в Вашингтон, его идея состояла в улучшении отношений, теперь же она состоит в стабилизации.

Кроме того, Антонов убежден, что Россия и США обречены на сотрудничество, так как проблемы стратегической стабильности, изменения климата, коронавируса, борьбы с терроризмом, борьбы с распространением оружия массового уничтожения невозможно решить без активного участия США и России.

16 апреля Антонов заявил, что США пытаются угрозами подключить Латинскую Америку к антироссийским санкциям. По словам дипломата, США хотят запугать своих партнеров угрозами вторичных рестрикций в качестве наказания за неприсоединение к антироссийской кампании.

7 апреля заместитель секретаря Совбеза РФ Олег Храмов сообщал, что власти США объявили о закрытии в одностороннем порядке канала связи с Россией, созданного для обсуждения темы кибербезопасности.

Он рассказал, что после пресечения деятельности хакерской группировки REvil в феврале текущего года Москва предложила Белому дому сотрудничать для защиты от деструктивного воздействия киберпреступников. Прежде в рамках группы «Кремль — Белый дом» под руководством Совета безопасности РФ и Совета национальной безопасности США стороны передали друг другу списки объектов критически важной информационной инфраструктуры обеих стран.

24 марта спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских заявил, что Россия остается открытой к диалогу и сотрудничеству с США по информбезопасности. По его словам, Москва и Вашингтон несут особую ответственность за поддержание глобального мира и безопасности, поэтому Россия предложила американским партнерам заложить основы двустороннего взаимодействия в киберсфере.

17 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия полгода занималась развитием переговоров с США по темам кибербезопасности и глобальной безопасности, однако в настоящее время Москва не ведет активный переговорный процесс с Вашингтоном.

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