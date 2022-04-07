В Совбезе сообщили о закрытии США канала связи с Россией по кибербезопасности

Власти США объявили о закрытии в одностороннем порядке канала связи с Россией, созданного для обсуждения темы кибербезопасности. Об этом 7 апреля сообщил заместитель секретаря Совбеза РФ Олег Храмов.

По его словам, после пресечения деятельности хакерской группировки REvil в феврале текущего года Москва предложила Белому дому сотрудничать для защиты от деструктивного воздействия киберпреступников.

Кроме того, перед этим в рамках группы «Кремль — Белый дом» под руководством Совета безопасности РФ и Совета национальной безопасности США стороны передали друг другу списки объектов критически важной информационной инфраструктуры обеих стран.

«Однако сейчас Белый дом уведомил нас о том, что в одностороннем порядке выходит из переговорного процесса и закрывает канал связи», — сказал Храмов, который является руководителем группы с российской стороны, в интервью «Российской газете».

24 марта спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских заявил, что Россия остается открытой к диалогу и сотрудничеству с США по информбезопасности. По его словам, Москва и Вашингтон несут особую ответственность за поддержание глобального мира и безопасности, поэтому Россия предложила американским партнерам заложить основы двустороннего взаимодействия в киберсфере.

17 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия полгода занималась развитием переговоров с США по темам кибербезопасности и глобальной безопасности, однако в настоящее время Москва не ведет активный переговорный процесс с Вашингтоном.

В январе прошлого года ФСБ пресекла деятельность преступного сообщества REvil, члены которого занимались хищением денег с помощью вредоносного программного обеспечения. Тверской суд Москвы арестовал всех восьмерых подозреваемых, рассылавших вирусы для вымогательства денег и задержанных ФСБ, после обращения из США.