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В Германии полиция обыскала дом россиянки из-за поддержки спецоперации

В баварском Ландсхуте полиция провела обыск в квартире россиянки за поддержку спецоперации
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Фото: Global Look Press/Alexander Pohl
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Полиция в баварском Ландсхуте обыскала дом гражданки России из-за ее позиции по проведению Россией спецоперации по защите Донбасса. Об этом в пятницу, 14 октября, сообщила пресс-служба полиции Баварии.

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«Сегодня рано утром следователи уголовной полиции и прокуратуры Ландсхута провели обыск в квартире 30-летней россиянки в многоквартирном доме в Ландсхуте», — говорится в сообщении.

Как отмечает полиция, женщина подозревается в «пропаганде и прославлении» действий России на Украине.

Кроме того, согласно заявлению правоохранителей, в начале августа она предположительно оскорбила пользователя через свою «общедоступную учетную запись в мессенджере». В настоящее время россиянка находится в Германии без действующего вида на жительство. Однако в полиции уточнили, что пока депортация в Россию приостановлена.

При этом у женщины были изъяты в качестве вещественных доказательств три смартфона и ноутбук.

Ранее, 20 августа, стало известно, что в албанском городе Грамши на заводе задержали трех человек — двоих мужчин и одну женщину. У двоих из них российские паспорта, а третий — гражданин Украины. Суд округа Эльбасан оставил всех обвиняемых под стражей. При этом посольство РФ сообщило, что албанская сторона по запросу не предоставила информации о задержанных россиянах.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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