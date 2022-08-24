Реклама
Прямой эфир
Мир
Джонсон объявил о новом пакете военной помощи Киеву на £54 млн
Мир
ВСУ нанесли удар по Энергодару
Экономика
Иран и Россия подпишут договор о своповых поставках газа
Политика
Небензя указал на желание РФ разрешить ситуацию на Украине путем переговоров
Политика
Путин поручил кабмину организовать выплаты родителям школьников из Донбасса
Мир
Боррель призвал ЕС думать не только о завершении конфликта на Украине
Мир
Посол РФ заявил о бесполезности канадских санкций
Мир
Борис Джонсон прибыл с визитом в Киев
Мир
ВСУ второй раз за день обстреляли Каховскую ГЭС
Мир
Небензя указал на соучастие Запада в преступлениях Киева против мирного населения
Мир
В МИД РФ назвали неприемлемым снос памятника Освободителям Риги
Мир
Энергокризис обошелся странам Европы уже в €280 млрд

Албания не предоставила посольству РФ информацию о задержании россиян

0
Фото: albania.mid.ru
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Албании не предоставили посольству РФ информацию о задержании россиян. Об этом 24 августа сообщило диппредставительство в Тиране.

Дети гор: чем заняться русскому туристу в Албании
Ракия, мороженое и бункеры

«Посольство неоднократно предпринимало также попытки связаться с МИД Албании по телефону и электронной почте, однако, по состоянию на сегодняшний день, все наши запросы остались без ответа. Соответственно, об обстоятельствах инцидента, судьбе задержанных россиян, а также обвинениях, им предъявленных, мы можем судить, основываясь лишь на сообщениях СМИ», — приводит «РИА Новости» сообщение дипмиссии.

Дипломаты отметили, что албанская сторона уклоняется от выполнения положений Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года. Согласно документу, компетентные органы обязаны безотлагательно информировать консульских представителей о задержании граждан представляемого ими государства.

20 августа стало известно, что в албанском городе Грамши на заводе задержали трех человек — двоих мужчин и одну женщину. У двоих из них российские паспорта, а третий — гражданин Украины. Их отвезли в отделение полиции муниципалитета Эльбасан. Задержанные представились фотографами и блогерами. Директор завода Лоренц Зани рассказал журналистам, что когда военные обнаружили неизвестных на подходе к объекту, между ними произошло столкновение. Один из мужчин применил некий «спрей».

Областная прокуратура инициировала расследование.

Российское посольство 22 августа направило ноту в министерство иностранных дел Албании с просьбой предоставить информацию по задержанию россиян при попытке проникнуть на военную территорию.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022