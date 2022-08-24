Албания не предоставила посольству РФ информацию о задержании россиян

Власти Албании не предоставили посольству РФ информацию о задержании россиян. Об этом 24 августа сообщило диппредставительство в Тиране.

«Посольство неоднократно предпринимало также попытки связаться с МИД Албании по телефону и электронной почте, однако, по состоянию на сегодняшний день, все наши запросы остались без ответа. Соответственно, об обстоятельствах инцидента, судьбе задержанных россиян, а также обвинениях, им предъявленных, мы можем судить, основываясь лишь на сообщениях СМИ», — приводит «РИА Новости» сообщение дипмиссии.

Дипломаты отметили, что албанская сторона уклоняется от выполнения положений Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года. Согласно документу, компетентные органы обязаны безотлагательно информировать консульских представителей о задержании граждан представляемого ими государства.

20 августа стало известно, что в албанском городе Грамши на заводе задержали трех человек — двоих мужчин и одну женщину. У двоих из них российские паспорта, а третий — гражданин Украины. Их отвезли в отделение полиции муниципалитета Эльбасан. Задержанные представились фотографами и блогерами. Директор завода Лоренц Зани рассказал журналистам, что когда военные обнаружили неизвестных на подходе к объекту, между ними произошло столкновение. Один из мужчин применил некий «спрей».

Областная прокуратура инициировала расследование.

Российское посольство 22 августа направило ноту в министерство иностранных дел Албании с просьбой предоставить информацию по задержанию россиян при попытке проникнуть на военную территорию.