Задержанные в Албании россияне представились фотографами

Задержанные при попытке попасть на оружейный завод в албанском городе Грамши россияне заявили полиции, что они фотографы и блогеры. Об этом сообщает в воскресенье, 21 августа, Albanian Daily News.

По данным издания, задержанные — двое мужчин и одна женщина — находятся в полицейском участке муниципалитета Эльбасан. Двое из них имеют российские паспорта, третий — паспорт гражданина Украины.

«Они сказали полиции, что являются фотографами и ведут блог, где преимущественно размещают фотографии и видео заброшенных военных объектов советского периода, <...> фотографируют подземные бункеры и цеха», — пишет газета.

Ранее в этот день директор завода Лоренц Зани сообщил журналистам, что трое человек на подходе к объекту были замечены военными. Между ними произошло столкновение, в ходе которого один из мужчин применил некий «спрей». В результате пострадали двое военных.

Областная прокуратура начала расследование, в котором участвуют антитеррористическое подразделение и спецслужбы.

В посольстве России позднее заявили, что информацию о якобы имевшем место инциденте дипломаты видят только в албанских СМИ. До дипмиссии и консула власти страны подобную информацию не доводили.