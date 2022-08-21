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Посольство РФ не получало информацию о задержании россиян в Албании

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Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий
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Власти Албании пока не информировали посольство России о задержании россиян, подозреваемых в попытке проникновения на оружейный завод в городе Грамши. Об этом 21 августа в российском диппредставительстве.

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«До посольства и консула местные власти подобную информацию не доводили. Информацию о якобы имевшем место инциденте видим только в албанских СМИ», — заявили «РИА Новости» в дипмиссии РФ.

20 августа агентство Reuters со ссылкой на министерство обороны Албании написало о задержании в центральной части страны двух граждан России и украинца, якобы пытавшихся проникнуть на военное предприятие.

«Трое граждан с паспортами России и Украины попытались проникнуть на завод. При попытке остановить трех иностранных граждан двое наших солдат получили ранения», — заявили в ведомстве.

По информации министерство обороны Албании, предприятие производит продукцию оборонного назначения.

В свою очередь, директор завода Лоренц Зани заявил в беседе с порталом Albanian Daily, что три человека приближались к объекту, но были замечены военными, после чего произошло столкновение, в ходе которого двое военных пострадали после того, как один из иностранцев применил некий спрей.

По информации издания, были задержаны двое мужчин и одна женщина. Из них якобы российское гражданство имеют 33-летняя Светлана Тимофеева и 23-летний Михаил Зорин. Они находятся в полицейском участке области Эльбасан. Отмечается, что областная прокуратура начала расследование, в котором участвуют антитеррористическое подразделение и спецслужбы.

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