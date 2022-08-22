В МИД Албании направлена нота по ситуации с задержанными россиянами

Российское посольство 22 августа направило ноту в министерство иностранных дел Албании с просьбой предоставить информацию по задержанию россиян при попытке проникнуть на военную территорию. Об этом сообщает дипмиссия в Тиране.

«Посольство России в Албании до сих пор не получило от официальных албанских властей какой-либо информации относительно задержания российских граждан, подозреваемых в проникновении 20 августа этого года на военный объект в городе Грамш», — рассказало посольство в беседе с «РИА Новости».

Незадолго до этого дипмиссия заявляла, что информацию о якобы имевшем место инциденте дипломаты видят только в албанских СМИ. До посольства и консула власти страны подобную информацию не доводили.

20 августа в албанском городе Грамши задержали трех человек — двоих мужчин и одну женщину. У двоих российские паспорта, а третий — гражданина Украины. Их отвезли в отделение полиции муниципалитета Эльбасан.

Задержанные представились фотографами и блогерами. Директор завода Лоренц Зани сообщил журналистам, что после обнаружения троих человек на подходе к объекту военными между ними произошло столкновение. В результате один из мужчин применил некий «спрей», что привело к нанесению травм двоим военнослужащим.

Областная прокуратура инициировала расследование с участием антитеррористического подразделения и спецслужб.