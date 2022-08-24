Задержанных в Албании граждан России и Украины оставили под стражей
В Албании суд округа Эльбасан оставил под стражей двух россиян и одного украинца, обвиняемых в проникновении на военный объект. Об этом 24 августа сообщил телеканал Top Channel.
После задержания граждан прокуратура города Эльбасан начала расследование, в котором задействованы антитеррористическое подразделение и спецслужбы. В ходе заседания судья признала арест законным, а обвинения — основанными на доказательствах.
Телеканал отметил, что в отношении задержанных сняли обвинения по статье о передаче секретной информации, однако сейчас им вменяют статью 213 — «Сбор секретной информации, подрывающий суверенитет и национальную безопасность государства, совершенный группой лиц».
Одного из россиян также обвиняют в нападении на военного. По информации телеканала, мужчина распылил аэрозоль в лицо служащего. По каждой из статей максимальное наказание достигает 10 лет лишения свободы.
В Top Channel отметили, что местные СМИ ожидают обсуждения инцидента на неформальной встрече в Евросоюзе в контексте запрета на безвизовый въезд для россиян.
Ранее 24 августа посольство РФ сообщило, что албанская сторона по запросу не предоставила информации о задержанных россиянах.