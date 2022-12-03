Источник назвал Михаила Фридмана задержанным в Лондоне бизнесменом из РФ

Задержанным в Лондоне российским бизнесменом может быть Михаил Фридман, пишет 3 декабря ТАСС со ссылкой на источник.

Как рассказал собеседник агентства, предпринимателя пока отпустили под залог. Он добавил, что иной информацией пока не обладает, в том числе и о причинах задержания.

В то же время представители Альфа-банка заявили «Известиям», что им неизвестно, о ком идет речь в новости о задержании. Фридман, по словам нашего собеседника, находится у себя дома, не под арестом.

Ранее 3 декабря британские СМИ сообщили, что правоохранительные органы задержали в Лондоне 58-летнего российского бизнесмена. Предпринимателя обвинили в отмывании денег. Известно, что вместе с россиянином задержали еще двух человек. Среди них 35-летний мужчина, работавший в доме бизнесмена.

Российское посольство в Лондоне потребовало от британских властей немедленно уведомить о причинах задержания бизнесмена из РФ, а также предоставить ему адвоката.