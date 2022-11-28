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ЕС включил обход введенных санкций в список преступлений

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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Совет Евросоюза (ЕС) внес в перечень преступлений обход или нарушение санкций, введенных им ранее. Такое заявление Совет опубликовал 28 ноября на своем сайте.

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«Совет сегодня единогласно принял решение добавить несоблюдение ограничительных мер в список «преступлений ЕС», включенных в договор о функционировании ЕС», — говорится в документе.

Сообщается, что теперь Еврокомиссия должна представить предложение, которое содержит основные правила, касающиеся определения таких преступлений и наказания за них. Затем документ должны утвердить в Совете ЕС и Европарламенте.

Сейчас уголовными преступлениями на уровне всего ЕС являются терроризм, торговля людьми, сексуальная эксплуатация женщин и детей, незаконный оборот наркотиков и оружия, отмывание денег, коррупция, киберпреступления и организованная преступность.

В мае еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявлял, что принятие такого решения откроет путь к конфискации активов российского бизнеса. Он также рассказал о том, что страны Европейского союза смогли заморозить активы Банка России на сумму около €23 млрд ($24,5 млрд).

14 ноября Генассамблея ООН приняла проект резолюции о российских репарациях Украине. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отметил, что Запад давно хотел использовать попавшие под санкции российские активы, чтобы финансировать поставки вооружений Киеву

До этого, 20 октября, премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал заморозку российских валютных резервов Западом кражей. Он подчеркнул, что представители Запада откровенно игнорируют декларировавшиеся ранее и казавшиеся незыблемыми правила совместной работы.

В марте глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что западные страны заморозили около $300 млрд золотовалютных резервов РФ, что составляет примерно половину их объема. По его словам, Запад начал экономическую войну против России.

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