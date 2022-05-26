Reuters узнало о заморозке около €23 млрд активов ЦБ РФ странами ЕС

Страны Европейского союза смогли заморозить активы Банка России на сумму около €23 млрд ($24,5 млрд). Об этом 25 мая сообщает агентство Reuters, ссылаясь на слова еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса.

Отмечается, что сумма оказалась намного меньше, чем ожидалось изначально.

«Из этих замороженных активов только менее одной десятой находится в ЕС, согласно информации, полученной Европейской комиссией от 27 стран — членов ЕС», — уточнил он.

Также Рейндерс указал, что замороженные в Евросоюзе €23 млрд являются «ничтожно малой цифрой по сравнению со $100 млрд, замороженными США».

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что администрация Байдена намерена заблокировать возможность России осуществлять выплаты по облигациям после истечения крайнего срока 25 мая. Так, минфин США планирует аннулировать действие генеральной лицензии OFAC (управления по контролю за иностранными активами минфина США), исключающей выплаты по обслуживанию части суверенного долга России из-под антироссийских санкций. Она позволяет РФ продолжать производить выплаты по облигациям.

17 мая министр финансов Германии Кристиан Линднер в интервью испанской газете El Mundo сообщил о «политической открытости» для идеи ареста зарубежных активов Центрального банка России. По его словам, вопрос обсуждается странами «большой семерки» и Евросоюза, «предложения на столе». При этом, говоря о судьбе частных активов, Линднер отметил, что надо «посмотреть, что возможно с точки зрения закона».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российской стороне никто не сообщал о возможной конфискации ранее замороженных активов Центрального банка для направления средств на восстановление Украины, добавив, что это станет воровством.

13 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к странам «большой семерки» с просьбой конфисковать российские активы. Он считает, что рано или поздно государства сделают такой шаг.

По информации Центробанка России от 29 апреля, международные резервы страны составили $593,1 млрд. На Западе заморожено около $300 млрд золотовалютных резервов РФ.

13 марта глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что западные страны заморозили около $300 млрд золотовалютных резервов России, что составляет примерно половину их объема. Вместе с тем министр подчеркнул, что у страны достаточно средств, необходимых для производства товаров. По словам Силуанова, приняв решение о заморозке резервов, Запад начал экономическую войну против России.

23 марта президент России Владимир Путин заявил, что коллективный Запад, приняв решение о заморозке российских резервов, объявил дефолт перед РФ и подвел черту под надежностью своих валют.