Власти Эстонии сообщили о заморозке российских активов на десятки миллионов евро

В Эстонии заморожены связанные с РФ активы на десятки миллионов евро. Об этом 23 ноября заявила глава отдела международных финансовых санкций и предотвращения финансирования терроризма эстонского Бюро данных по отмыванию денег Лаура Аус.

«Средства заморожены в кредитных организациях, финансовых учреждениях, на банковских счетах. Там речь идет примерно о €11,7 млн. Второй пункт — средства на замороженных счетах предоплаты в Налогово-таможенном департаменте. Там мы говорим примерно о €8,4 млн», — цитирует ее портал ERR.

При этом Аус отметила, что рассчитать точную стоимость замороженных активов практически невозможно.

Эстонские эксперты напомнили изданию, что на Западе вновь обсуждают, можно ли часть этих средств использовать для компенсации ущерба Украине.

Ранее, 18 ноября, издание Politico сообщило, что Евросоюз заморозил активы РФ на €68 млрд. Уточнялось, что основная часть этих средств, €50 млрд, находится в Бельгии.

До этого, 14 ноября, Генассамблея ООН приняла проект резолюции о российских репарациях Украине. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отметил, что Запад давно хотел использовать попавшие под санкции российские активы, чтобы финансировать поставки вооружений Киеву.

20 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал заморозку российских валютных резервов Западом кражей. Он подчеркнул, что представители западных стран откровенно игнорируют декларировавшиеся ранее и казавшиеся незыблемыми правила совместной работы.

В марте глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что западные страны заморозили около $300 млрд золотовалютных резервов РФ, что составляет примерно половину их объема. По его словам, Запад начал экономическую войну против России.

Ряд стран ввели новые санкции против РФ в ответ на проводимую Россией с 24 февраля спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.