На Украине отметили перебои в работе интернета на фоне ракетных ударов

На Украине фиксируются значительные перебои с подключением к интернету из-за ракетных ударов по территории страны. Об сообщает сервис NetBlocks в своем Twitter 15 ноября.

«Украина сейчас испытывает значительные перебои в работе интернета; показатели в реальном времени показывают, что подключение в стране сейчас на уровне 67% от прежних показателей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что проблемы с подключением к интернету также испытывают жители Молдавии.

Ранее 15 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по территории страны было нанесено 85 ракетных ударов. По этой причине во многих городах наблюдаются проблемы с электричеством. Такие сообщения поступали, в частности, из Харьковской области. Полностью обесточен оказался Житомир. В Киеве ввели экстренное отключение света.

В офисе Зеленского сообщили, что ситуация на Украине после ракетных ударов по объектам энергетической инфраструктуры стала критической.

Накануне посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко заявил, что «гуманитарная ситуация в стране стала катастрофической» из-за ракетных ударов со стороны российских войск, которые привели к выводу из строя до 40% энергосистемы страны.

С 10 октября российские войска наносят удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности речь шла о взрыве на Крымском мосту.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. По словам Путина, решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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