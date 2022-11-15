В офисе Зеленского назвали критической ситуацию после ударов по объектам инфраструктуры

Ситуация на Украине после ракетных ударов по объектам энергетической инфраструктуры критическая. Об этом 15 ноября сообщил замруководителя офиса президента страны Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.

Ранее во вторник в нескольких регионах Украины отключилось электричество из-за ударов по инфраструктуре. Такие сообщения поступали, в частности, из Харьковской области. Полностью обесточен оказался Житомир. В Киеве ввели экстренное отключение света.

«Нанесли очередной спланированный удар по объектам энергетической инфраструктуры. Ситуация критическая. <...>. В столице ситуация крайне тяжелая», — написал Тимошенко в Telegram-канале.

Он также добавил, что больше всего попаданий зафиксировано в центре и на севере страны.

С 10 октября российские войска наносят удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности речь шла о взрыве на Крымском мосту.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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