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В офисе Зеленского назвали критической ситуацию после ударов по объектам инфраструктуры

В офисе Зеленского назвали критической ситуацию после ударов по объектам инфраструктуры

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Фото: REUTERS/GG
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Ситуация на Украине после ракетных ударов по объектам энергетической инфраструктуры критическая. Об этом 15 ноября сообщил замруководителя офиса президента страны Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.

Ранее во вторник в нескольких регионах Украины отключилось электричество из-за ударов по инфраструктуре. Такие сообщения поступали, в частности, из Харьковской области. Полностью обесточен оказался Житомир. В Киеве ввели экстренное отключение света.

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«Нанесли очередной спланированный удар по объектам энергетической инфраструктуры. Ситуация критическая. <...>. В столице ситуация крайне тяжелая», — написал Тимошенко в Telegram-канале.

Он также добавил, что больше всего попаданий зафиксировано в центре и на севере страны.

С 10 октября российские войска наносят удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности речь шла о взрыве на Крымском мосту.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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