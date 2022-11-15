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В Киеве ввели экстренное отключение света

Украинская энергокомпания «ДТЭК» объявила, что в Киеве введено экстренное отключение света
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Sergei Chuzavkov
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В Киеве введено экстренное отключение света. Об этом во вторник, 15 ноября, заявила украинская энергетическая компания «ДТЭК».

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«В Киеве происходят экстренные отключения света. Графики аварийных отключений, которые были опубликованы ранее, сейчас не действуют», — сказано в заявлении компании.

В этот же день мэр города Виталий Кличко сообщил, что несколько взрывов произошло во вторник в Киеве и Киевской области. По его данным, несколько ракет сбили противовоздушной обороной (ПВО) над Киевом.

Изначально о взрывах в регионе сообщили украинские СМИ. Так, в Telegram-канале издания «Страна.ua» сообщалось о большом столбе дыма над Киевом после ракетного удара. Ряд СМИ также указывали на работу ПВО.

Также во вторник по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Главы областных администраций призвали всех находиться в укрытиях. Взрывы также слышались в городе Никополе Днепропетровской области. Днем ранее сирены тревоги прозвучали в Днепропетровской и Харьковской областях.

10 октября российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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