Город Житомир на Украине оказался полностью обесточен

Житомир полностью обесточен, сообщил 15 ноября мэр украинского города Сергей Сухомлин.

«Город остается без электроэнергии», — сказал он в видеообращении, размещенном на его странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Ранее сообщалось, что Житомир остался без водоснабжения.

Во вторник по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Кривом Роге, Житомире и Харькове. Несколько взрывов прогремело также в Киеве и области. В Киеве вводятся экстренные отключения электричества. Взрывы были слышны и в Никополе Днепропетровской области.

По данным украинского издания «Страна.ua», без электроснабжения также остались часть Львова, часть Ровно, часть Хмельницкой области. Еще свет пропал в Изюме и Изюмском районе Харьковской области.

Накануне посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко заявил, что «гуманитарная ситуация в стране стала катастрофической» из-за ракетных ударов со стороны российских войск, которые привели к выводу из строя до 40% энергосистемы страны.

Он отметил, что это привело к отключениям электричества по всей стране и проблемам с отоплением, водоснабжением и утилизацией мусора.

В октябре российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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