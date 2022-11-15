В Харьковской области заявили об ударах по объектам критической инфраструктуры

В Харьковской области поражены объекты критической инфраструктуры. Об этом 15 ноября заявил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

«Россияне нанесли ракетные удары по критической инфраструктуре Харькова и Чугуевского района. Есть перебои с электроснабжением, все профильные службы работают на местах. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал он в Telegram.

Ранее в этот день он сообщил об ударах по Харькову. Также местные власти заявили о взрывах в Кривом Роге и Житомире, где пропали свет и вода.

Несколько взрывов прогремело в Киеве и Киевской области. По сообщениям очевидцев, в одном из домов после ракетного удара вспыхнул сильный пожар. Мэр Киева Виталий Кличко уведомил, что в данный момент на месте ЧП работают медики и спасатели. Также взрывы были слышны в Никополе Днепропетровской области.

В октябре российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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