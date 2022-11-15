Зеленский заявил о 85 ракетных ударах по Украине
По территории Украины было нанесено 85 ракетных ударов. Об этом 15 ноября заявил президент страны Владимир Зеленский.
«Восемьдесят пять ракетных ударов выпущено по Украине, по нашим городам, в большинстве своем — по энергетической инфраструктуре. Еще впереди может быть около 20 ударов», — сказал он в видеообращении, размещенном в его Telegram-канале.
Украинский лидер указал на то, что ракетные удары отключили энергетику во многих городах.
Ранее в этот день в офисе Зеленского сообщили, что ситуация на Украине после ракетных ударов по объектам энергетической инфраструктуры стала критической.
Во вторник в нескольких регионах страны отключилось электричество из-за ударов по инфраструктуре. Такие сообщения поступали, в частности, из Харьковской области. Полностью обесточен оказался Житомир. В Киеве ввели экстренное отключение света.
14 ноября посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко заявил, что «гуманитарная ситуация в стране стала катастрофической» из-за ракетных ударов со стороны российских войск, которые привели к выводу из строя до 40% энергосистемы страны.
С 10 октября российские войска наносят удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности речь шла о взрыве на Крымском мосту.
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. По словам Путина, решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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