Двух умерших демократов переизбрали в конгресс США

Два конгрессмена, скончавшиеся в октябре, переизбрались в палату представителей США. Об этом 9 ноября сообщил телеканал Fox News.

Так, представитель штата Пенсильвания Энтони Делука переизбрался с 85% голосов. Политик умер 9 октября в возрасте 85 лет.

«Хотя мы невероятно опечалены потерей представителя Тони Делуки, мы гордимся тем, что избиратели продолжают демонстрировать свое доверие к нему и его приверженности демократическим ценностям, переизбрав его посмертно. Вскоре последуют внеочередные выборы», ― заявили соратники Делуки по Демпартии из Пенсильвании.

Также Барбара Купер, представлявшая в конгрессе штат Теннесси, переизбралась в своем избирательном округе. Купер умерла в возрасте 93 лет 25 октября.

По предварительным расчетам телеканала CNN, республиканцы почти вдвое опережают демократов на выборах. По состоянию на 3:40 мск у республиканцев 207 мест в палате представителей против 183 у демократов. Для большинства там необходимо больше 218 мест. В сенате у республиканцев 48 мест, у демократов 46. Для большинства там необходимо больше 50 мест.

Выборы в конгресс США состоялись 8 ноября, в настоящее время идет подсчет голосов. Первые избирательные участки закрылись в ряде округов штатов Индиана и Кентукки в 02:00 мск, последними прекратили прием бюллетеней участки в штатах Аляска и Гавайи в 8:00 мск. Также 8 ноября прошли выборы губернаторов штатов, а также референдумы о поправках в местное законодательство штатов.

Граждане США переизбирали весь состав палаты представителей и треть сената. На текущий момент законодательная ветвь власти в стране, как и исполнительная, находится под контролем демократов.