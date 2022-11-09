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CNN: республиканцы почти вдвое опережают демократов на выборах в обе палаты конгресса США

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Республиканцы почти вдвое опережают демократов на промежуточных выборах в конгресс США. Расчеты опубликовал 9 ноября телеканал CNN.

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По данным на 6:20 мск республиканцы лидировали на выборах в обе палаты конгресса, получив в палате представителей 93 места из 218 необходимых против 49 у демократов, а также 47 мест из 50 возможных против 46 в сенате.

Позднее, по расчетам CNN, на 13:50 мск республиканцы предварительно получили в палате представителей 198 мест, в то время как демократам удалось получить 178. Партии также сравнялись в количестве мест в сенате — обе имеют по 48 мест.

Отмечается, что, в случае если во время голосования в сенате мнения разделятся поровну, решающим голосом обладает вице-президент США, которым сейчас является представитель демократов Камала Харрис.

Выборы в конгресс США состоялись 8 ноября, в настоящее время идет подсчет голосов. Первые избирательные участки закрылись в ряде округов штатов Индиана и Кентукки в 02:00 мск, последними прекратили прием бюллетеней участки в штатах Аляска и Гавайи в 8:00 мск.

Граждане США переизбирали весь состав палаты представителей и треть сената. На данный момент законодательная ветвь власти в стране, как и исполнительная, находится под контролем демократов.

Комментируя итоги выборов, американист, политолог Малек Дудаков 9 ноября в беседе с «Известиями» предположил, что большинство в конгрессе США займет Республиканская партия.

Днем ранее президент США Джо Байден заявил, что его администрации грозят «два ужасных года», если Республиканская партия одержит победу в обеих палатах конгресса. В то же время он напомнил, что глава государства наделен правом подписания вето на решения обеих палат.

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