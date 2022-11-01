Евросоюз (ЕС) выделил Украине €25,5 млн на поддержание энергосистемы и предоставил энергооборудование. Об этом во вторник, 1 ноября, говорится в заявлении Еврокомиссии (ЕК).

«ЕС и его страны-члены поставили Украине энергетическое оборудование на миллионы евро, однако уровень поддержки должен быть срочно увеличен. В дополнение к оборудованию ЕС выделил €25,5 млн, чтобы покрыть экстренные нужды [энергосистемы]», — сообщается в документе.

Отмечается, что целевая кампания по мобилизации дальнейшей поддержки со стороны частного сектора будет в ближайшие дни запущена совместно Еврокомиссией и министерством энергетики Украины.

Ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский встретился с еврокомиссаром по энергетике Кадри Симсон. Стороны обсудили дальнейшие шаги по обеспечению энергетической безопасности Украины и усилению энергетических санкций против РФ. Также Зеленский заявил, что в результате ударов России по объектам Украины повреждено уже 30–40% энергетической инфраструктуры страны.

Днем ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские военные нанесли новые удары по военным и энергетическим объектам Украины. По его словам, все цели были достигнуты, при ударах использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного и морского базирования.

31 октября сообщалось, что Евросоюз выделил с начала спецоперации по защите Донбасса €3,1 млрд из Европейского фонда мира на поставки оружия Украине.

До этого, 25 октября, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС готов финансировать Украину на уровне €1,5 млрд в месяц. Она подчеркнула, что Киев получил от ЕС в 2022 году помощь в размере свыше €19 млрд, не считая военных поставок.

В свою очередь, французский политик, депутат Европарламента Флориан Филиппо заявил, что фон дер Ляйен сошла с ума, предлагая миллиардные дотации Украине. Он подчеркнул, что в то время, пока Украина получает огромные деньги, Европа вынуждена жить в условиях дефицита и безработицы.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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