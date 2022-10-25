Сунак в первой речи на посту премьера заявил об экономических вызовах

Великобритания сталкивается с огромными экономическими вызовами. Об этом 25 октября заявил новый премьер-министр страны Риши Сунак в первой речи на этом посту.

«Прямо сейчас наша страна сталкивается с глубоким экономическим кризисом. Последствия ковида все еще ощущаются. <Специальная военная операция> на Украине дестабилизировала энергетические рынки и нарушила цепочки поставок. Экономическая стабильность и доверие будут поставлены во главу угла правительства. Это означает, что предстоит принять сложные решения», — заявил он.

Перед этим король Карл III назначил Сунака премьер-министром и поручил сформировать правительство. Ранее монарх также принял отставку Лиз Трасс с должности главы кабинета министров.

Сунак был избран новым премьер-министром Великобритании 24 октября. До этого он занимал должность главы минфина страны. Он остался единственным претендентом на пост главы кабмина, после того как лидер палаты общин Пенни Мордонт отказалась от участия в выборах, а бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не стал выдвигать свою кандидатуру.

После избрания Сунак заявил членам парламента от Консервативной партии, что им необходимо объединиться перед лицом кризиса. В своей первой публичной речи на новом посту он объявил, что объединение страны и партии станет для него приоритетом.

Руководитель Центра британских исследований РАН Елена Ананьева в беседе с «Известиями» предположила, что при Сунаке британцам придется еще сильнее затянуть пояса. По ее мнению, Соединенное Королевство ждет повторение периода жесткой экономии, которую проводило консервативное правительство после кризиса 2008–2009 годов.

Трасс заявила о своей отставке 20 октября. Она занимала должность премьер-министра всего 44 дня.