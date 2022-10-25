Король Карл III принял отставку Трасс с должности премьера Британии

Король Великобритании Карл III принял отставку Лиз Трасс с должности премьер-министра страны. Об этом 25 октября заявил Букингемский дворец.

«Достопочтенная Элизабет Трасс присутствовала на аудиенции с королем этим утром и подала в отставку с поста премьер-министра и первого лорда Казначейства, которую Его Величество любезно принял», — говорится в сообщении.

В описании аккаунта Трасс в Twitter теперь указано, что она — не действующий, а бывший премьер-министр. Ожидается, что вслед за Трасс к монарху отправится и избранный накануне глава правящей Консервативной партии Риши Сунак. Карл III назначит его премьер-министром и поручит сформировать новое правительство.

Сунак был избран новым премьер-министром Великобритании 24 октября. До этого он занимал должность главы минфина страны. Сунак остался единственным претендентом на пост премьера после того, как лидер палаты общин Пенни Мордонт отказалась от участия в выборах, а бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не стал выдвигать свою кандидатуру.

После избрания Сунак заявил членам парламента от Консервативной партии, что им необходимо объединиться перед лицом кризиса. В своей первой публичной речи на новом посту он объявил, что объединение страны и партии станет для него приоритетом.

Руководитель Центра британских исследований РАН Елена Ананьева в беседе с «Известиями» предположила, что при Сунаке британцам придется еще сильнее затянуть пояса. По ее мнению, Соединенное Королевство ждет повторение периода жесткой экономии, которую проводила консервативное правительство после кризиса 2008–2009 годов.

Трасс заявила о своей отставке 20 октября. Она занимала должность премьер-министра всего 44 дня.