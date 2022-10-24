Сунак призвал членов парламента объединиться перед лицом кризиса

Риши Сунак после избрания премьер-министром Великобритании заявил членам парламента от Консервативной партии, что им необходимо объединиться перед лицом кризиса. Об этом 24 октября сообщает агентство Bloomberg.

Встреча с однопартийцами прошла в закрытом режиме.

«Сунак заявил своим парламентариям, что они столкнулись с кризисом и им необходимо разрешить его <...> Одним из основных посланий Сунака было то, что партии необходимо объединиться», — говорится в сообщении агентства.

Экс-глава минфина Сунак 20 октября стал новым премьер-министром Британии.

Лидер палаты общин Пенни Мордонт отказалась от участия выборах, не стал выдвигать свою кандидатуру и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Руководитель Центра британских исследований РАН Елена Ананьева в беседе с «Известиями» предположила, что при Сунаке британцам придется еще сильнее затянуть пояса.

20 октября предыдущий премьер-министр Великобритании Трасс объявила об уходе с поста, продержавшись в должности 44 дня.