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Новым премьером Британии стал Риши Сунак

Новым премьером Британии стал экс-глава минфина Риши Сунак
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Фото: REUTERS/Hannah McKay
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Новым премьером Великобритании стал экс-глава минфина Риши Сунак. Об этом 24 октября заявил председатель комитета Консервативной партии сэр Гром Брэди.

Он подтвердил, что Консервативная партия получила только одну «действительную» кандидатуру на пост лидера политической силы, отметил телеканал Sky News.

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После этого Риши Сунак стал новым лидером партии тори и автоматически станет премьер-министром.

Сунак должен выступить с речью, хотя неясно, будет ли она транслироваться СМИ или он произнесет ее только для депутатов. Выступление намечено на 14:30 по местному времени (16:30 мск)

Отказ Пенни Мордонт от участия в предвыборной кампании автоматически сделал Сунака единственным кандидатом на пост премьер-министра Соединенного Королевства.

В предыдущей гонке за лидерство, которую выиграла Лиз Трасс, а Сунак оказался вторым, Мордонт заняла третье место.

23 октября бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался выдвигать свою кандидатуру на пост лидера консерваторов и главы кабмина страны.

20 октября предыдущий премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила об уходе с поста, продержавшись в должности 44 дня. За это время ее рейтинг упал до рекордных 15% из-за экономической политики. До выборов нового главы правительства она будет исполняющей обязанности премьера.

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