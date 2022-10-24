В РАН спрогнозировали жесткую экономию в Великобритании при руководстве Сунака

Руководитель Центра британских исследований РАН Елена Ананьева в понедельник, 24 октября, в беседе с «Известиями» рассказала об ожиданиях от руководства Великобританией экс-главы минфина страны Риши Сунака.

Как подчеркнула эксперт, выбранная Сунаком линия стала известна в период прошлой предвыборной кампании в стране, его взгляды на экономическую политику контрастировали со взглядами его оппонента — Лиз Трасс. Тогда Сунак заявил, что в условиях высокой инфляции невозможно снижать налоги, как того хотела Трасс.

«Причем Лиз Трасс хотела снижать их за счет расширения дыры в государственном бюджете и увеличения госдолга, который и так приближается к 100% ВВП. Соответственно, рынки на это негативно отреагировали. Когда стало известно, что Сунак выходит вперед, рынки отреагировали положительно. Риши Сунак будет проводить взвешенную экономическую политику, однако это означает, что британцам придется еще сильнее затянуть пояса, потому что Британию ждет повторение периода жесткой экономии, которую проводила консервативное правительство после кризиса 2008-2009 годов», — отметила Ананьева.

Говоря о внешней политике, специалист отметила, что Сунак и раньше делал жесткие заявления в адрес России и Китая.

«С другой стороны, как ответственный финансист, вопреки обещаниям Лиз Трасс увеличить расходы на оборону на 3% от ВВП к 2030 году, он говорил, что эти планы нереалистичны. Серьезного изменения внешней политики не будет», — заключила Ананьева.

Ранее в этот день Риши Сунак стал новым премьер-министром Великобритании.

Отказ Пенни Мордонт от участия в предвыборной кампании автоматически сделал Сунака единственным кандидатом на пост премьер-министра Соединенного Королевства.

В предыдущей гонке за лидерство, которую выиграла Трасс, а Сунак оказался вторым, Мордонт заняла третье место.

23 октября бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался выдвигать свою кандидатуру на пост лидера консерваторов и главы кабмина страны.

20 октября предыдущий премьер-министр Великобритании Трасс объявила об уходе с поста, продержавшись в должности 44 дня. За это время ее рейтинг упал до рекордных 15% из-за экономической политики. До выборов нового главы правительства она будет исполняющей обязанности премьера.