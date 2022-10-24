Реклама
Прямой эфир
Экономика
Газовые хранилища Германии заполнены более чем на 97%
Мир
В Польше активисты попытались замуровать вход в депутатский офис премьера Моравецкого
Мир
Американист оценил вероятность кризиса в США из-за обмеления реки Миссисипи
Общество
Рабочие приступили к сборке новых пролетов Крымского моста
Мир
Новым премьером Британии стал Риши Сунак
Мир
Британцы впервые получили поздравительные открытки от нового короля Карла III
Армия
Мишустин поручил создать систему контроля за обеспечением довольствием ВС РФ
Мир
В Норвегии задержали двоих россиян по подозрению в съемке военных объектов
Пресс-релизы
Яркий финал Russian Endurance Challenge прошел на «Сочи Автодроме»
Авто
Испытания нового поколения Hyundai Solaris начались на дорогах Индии
Мир
Шольц связал восстановление Украины с перспективами членства страны в ЕС
Мир
Академик рассказал о последствиях ударов по Каховской ГЭС

В РАН спрогнозировали жесткую экономию в Великобритании при руководстве Сунака

Эксперт Ананьева: при Риши Сунаке британцам придется еще сильнее «затянуть пояса»
0
Фото: REUTERS/Henry Nicholls
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Руководитель Центра британских исследований РАН Елена Ананьева в понедельник, 24 октября, в беседе с «Известиями» рассказала об ожиданиях от руководства Великобританией экс-главы минфина страны Риши Сунака.

Нежелезная леди: Британия в третий раз ищет премьера
Трасс подала в отставку, Лондон выберет нового главу правительства до конца октября

Как подчеркнула эксперт, выбранная Сунаком линия стала известна в период прошлой предвыборной кампании в стране, его взгляды на экономическую политику контрастировали со взглядами его оппонента — Лиз Трасс. Тогда Сунак заявил, что в условиях высокой инфляции невозможно снижать налоги, как того хотела Трасс.

«Причем Лиз Трасс хотела снижать их за счет расширения дыры в государственном бюджете и увеличения госдолга, который и так приближается к 100% ВВП. Соответственно, рынки на это негативно отреагировали. Когда стало известно, что Сунак выходит вперед, рынки отреагировали положительно. Риши Сунак будет проводить взвешенную экономическую политику, однако это означает, что британцам придется еще сильнее затянуть пояса, потому что Британию ждет повторение периода жесткой экономии, которую проводила консервативное правительство после кризиса 2008-2009 годов», — отметила Ананьева.

Говоря о внешней политике, специалист отметила, что Сунак и раньше делал жесткие заявления в адрес России и Китая.

«С другой стороны, как ответственный финансист, вопреки обещаниям Лиз Трасс увеличить расходы на оборону на 3% от ВВП к 2030 году, он говорил, что эти планы нереалистичны. Серьезного изменения внешней политики не будет», — заключила Ананьева.

Ранее в этот день Риши Сунак стал новым премьер-министром Великобритании.

Отказ Пенни Мордонт от участия в предвыборной кампании автоматически сделал Сунака единственным кандидатом на пост премьер-министра Соединенного Королевства.

В предыдущей гонке за лидерство, которую выиграла Трасс, а Сунак оказался вторым, Мордонт заняла третье место.

23 октября бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался выдвигать свою кандидатуру на пост лидера консерваторов и главы кабмина страны.

20 октября предыдущий премьер-министр Великобритании Трасс объявила об уходе с поста, продержавшись в должности 44 дня. За это время ее рейтинг упал до рекордных 15% из-за экономической политики. До выборов нового главы правительства она будет исполняющей обязанности премьера.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022