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Сунак назвал объединение Консервативной партии и Великобритании своим приоритетом

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Фото: REUTERS/Maja Smiejkowska
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Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал своим приоритетом объединение возглавляемой им Консервативной партии и страны. Об этом он заявил в понедельник, 24 октября, в своей первой речи после избрания.

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Сунак отметил, что Соединенное Королевство столкнулось с глубоким экономическим кризисом.

«Нам нужны стабильность и единство, и я сделаю своим главным приоритетом объединение нашей партии и страны, потому что это единственный способ преодоления трудностей», — сказал он.

В своем выступлении он также выразил признательность экс-главе британского правительства Лиз Трасс за службу в исключительно сложные времена.

Экс-глава минфина Сунак 20 октября стал новым премьер-министром Британии.

Лидер палаты общин Пенни Мордонт отказалась от участия выборах, не стал выдвигать свою кандидатуру и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Руководитель Центра британских исследований РАН Елена Ананьева в беседе с «Известиями» предположила, что при Сунаке британцам придется еще сильнее затянуть пояса.

20 октября предыдущий премьер-министр Великобритании Трасс объявила об уходе с поста, продержавшись в должности 44 дня.

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