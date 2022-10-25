Карл III назначил Сунака премьером Великобритании

Король Карл III назначил Риши Сунака премьером Великобритании и поручил сформировать правительство. Об этом сообщает 25 октября телеканал Sky News.

«Риши Сунак официально стал премьер-министром после аудиенции у короля (Карла III) в Букингемском дворце», — говорится в сообщении.

Глава казначейства Джереми Хант, по данным источников телеканала, продолжит занимать свой пост.

Ранее в этот день Карл III принял отставку Лиз Трасс с должности премьер-министра страны. В описании аккаунта Трасс в Twitter теперь указано, что она — не действующий, а бывший премьер-министр.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не ожидает позитивных изменений в политике Великобритании по отношению к России после избрания Риши Сунка премьер-министром. Как отметил Песков, Россия сохраняет открытость и готова обсуждать сложные вопросы за столом переговоров, но не в ущерб своим интересам.

Сунак был избран новым премьер-министром Великобритании 24 октября. До этого он занимал должность главы минфина страны. Сунак остался единственным претендентом на пост премьера после того, как лидер палаты общин Пенни Мордонт отказалась от участия в выборах, а бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не стал выдвигать свою кандидатуру.

После избрания Сунак заявил членам парламента от Консервативной партии, что им необходимо объединиться перед лицом кризиса. В своей первой публичной речи на новом посту он объявил, что объединение страны и партии станет для него приоритетом.

Руководитель Центра британских исследований РАН Елена Ананьева в беседе с «Известиями» предположила, что при Сунаке британцам придется еще сильнее затянуть пояса. По ее мнению, Соединенное Королевство ждет повторение периода жесткой экономии, которую проводило консервативное правительство после кризиса 2008–2009 годов.

Трасс заявила о своей отставке 20 октября. Она занимала должность премьер-министра всего 44 дня.