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Греция в 2,5 раза увеличила импорт из России

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Греция примерно в 2,5 раза увеличила импорт товаров из России в 2022 году. Об этом 17 октября сообщило греческое статистическое управление.

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Согласно опубликованным данным, стоимость импорта с января по август 2022 года составила €5,727 млрд. Он увеличился на 137,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также рост поставок был зафиксирован в минувшем августе. В этом месяце импорт из России составил €1,207 млрд, что на 178,3% выше, чем в августе 2021 года.

Большую часть импорта сформировали нефть, газ, продукты их переработки и необработанный алюминий.

При этом экспорт из Греции в Россию с января по август 2022 года составил €77,999 млн и снизился на 33,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В августе 2022-го экспорт составил €8,149 млн, упав на 44,2% в сравнении с августом 2021 года.

Ранее, 17 октября, бизнес-посол «Деловой России» в ОАЭ Максим Загорнов рассказал, что число компаний из Эмиратов, пришедших на российский рынок, увеличилось на 15%. Среди сфер, наиболее интересных для компаний и инвесторов из ОАЭ, собеседник «Известий» отметил пищевую промышленность и сферу высоких технологий.

15 октября глава Африканской энергетической палаты Энджей Аюк заявил, что континенту нужно наращивать сотрудничество с Россией на фоне кризиса в Европе. По его словам, Россия лучше всех в мире разбирается в нефтепереработке и сокращении углеродного следа, а также в реализации инфраструктурных проектов и инвестициях в энергетику.

До этого, 14 октября, президент России Владимир Путин заявил, что товарооборот РФ со странами СНГ увеличился на 7% в первом полугодии. По его словам, происходит это вопреки западным санкциям.

11 октября председатель Координационного комитета по экономическому сотрудничеству со странами Африки Игорь Морозов заявил, что африканский экспортный рынок сбыта имеет для России отличные перспективы и вскоре может заменить утраченный европейский. По его словам, Россия в течение ближайших 2–3 лет может удвоить свое присутствие на рынке Африки.

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