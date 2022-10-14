Путин заявил о росте товарооборота со странами СНГ

Экономические обмены со странами СНГ расширяются даже на фоне санкций, товарооборот увеличился в первом полугодии на 7%, сообщил 14 октября президент РФ Владимир Путин на саммите СНГ в Астане.

«Наши экономические обмены со странами СНГ в последнее время последовательно расширяются. В прошлом году российский товарооборот со странами Содружества увеличился более чем на 30%, а в первом полугодии текущего года — еще на 7%», — отметил президент.

Путин также указал, что странам СНГ за весь период существования Содружества удалось наладить и нарастить экономические, социальные, культурные и гуманитарные связи. Кроме того, отметил глава государства, увеличивается взаимный интерес стран СНГ к сотрудничеству в развитии зеленой экономики, цифровизации, инноваций, рациональном использовании природных ресурсов.

Российский президент также добавил, что странами предпринимаются шаги для перехода на национальные валюты при взаимных расчетах.

Накануне, 13 октября, на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путин отметил необходимость пересмотра мировой финансовой системы. По его словам, переход на национальные валюты позволит укрепить экономический суверенитет стран.

В тот же день он отметил, что мир становится многополярным и в Азии крепнут новые центры силы. Страны Азии становятся локомотивом мировой экономики.

Ранее 14 октября в Астане открылся очередной международный саммит стран СНГ, на который прибыл лидер России. Ожидается, что он также примет участие в саммите «Россия – Центральная Азия».