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Интерес ОАЭ к российскому рынку с начала года вырос на 15%

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Число компаний из ОАЭ, пришедших на российский рынок с начала года, возросло на 15%. Об этом в интервью «Известиям» заявил бизнес-посол «Деловой России» в ОАЭ Максим Загорнов.

Товароповорот: почему интерес бизнесменов ОАЭ к РФ вырос в 5–10 раз
Наиболее активно на российский рынок выходят эмиратские компании среднего уровня

«Конечно, их стало больше примерно на 10–15%. Это не носит такой лавинообразный характер. Но, с другой стороны, хотел отметить: благодаря тому, что сейчас российский бизнес переориентировался в работе с внешними странами на Арабские Эмираты, то есть большое количество бизнесменов приехали сюда, перевели деньги, открыли счета, то число компаний, конечно, растет. Для ОАЭ это, скажем, очень выгодное сотрудничество», — пояснил бизнес-посол.

Среди сфер, наиболее интересных для компаний и инвесторов из ОАЭ, собеседник «Известий» отметил пищевую промышленность и сферу высоких технологий.

Товарооборот РФ и ОАЭ в 2021 году вырос в два раза и превысил $4 млрд. Эмираты, равно как и другие арабские страны, не присоединились к санкциям США и ЕС против России.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Никаких вопросов политического характера со стороны ОАЭ к нам нет»

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