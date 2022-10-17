Интерес ОАЭ к российскому рынку с начала года вырос на 15%

Число компаний из ОАЭ, пришедших на российский рынок с начала года, возросло на 15%. Об этом в интервью «Известиям» заявил бизнес-посол «Деловой России» в ОАЭ Максим Загорнов.

«Конечно, их стало больше примерно на 10–15%. Это не носит такой лавинообразный характер. Но, с другой стороны, хотел отметить: благодаря тому, что сейчас российский бизнес переориентировался в работе с внешними странами на Арабские Эмираты, то есть большое количество бизнесменов приехали сюда, перевели деньги, открыли счета, то число компаний, конечно, растет. Для ОАЭ это, скажем, очень выгодное сотрудничество», — пояснил бизнес-посол.

Среди сфер, наиболее интересных для компаний и инвесторов из ОАЭ, собеседник «Известий» отметил пищевую промышленность и сферу высоких технологий.

Товарооборот РФ и ОАЭ в 2021 году вырос в два раза и превысил $4 млрд. Эмираты, равно как и другие арабские страны, не присоединились к санкциям США и ЕС против России.

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«Никаких вопросов политического характера со стороны ОАЭ к нам нет»