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Ангольский спутник Angosat-2 вывели на орбиту

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Фото: t.me/roscosmos_gk
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Телекоммуникационный спутник Angosat-2, запущенный в интересах Республики Ангола, выведен на орбиту. Об этом в четверг, 13 октября, сообщила госкорпорация «Роскосмос».

«Ночью 13 октября ангольский спутник Angosat-2, созданный предприятием Роскосмоса, выведен на заданную орбиту», — говорится в Telegram-канале Роскосмоса.

Накануне сообщалось, что ракета-носитель «Протон-М» со спутником Angosat-2 стартовала с космодрома Байконур.

Спутник Angosat-2 построен российскими специалистами и рассчитан на эксплуатацию в течение 15 лет. Аппарат заменит Angosat-1, связь с которым была потеряна в 2017 году. Эксплуатацию Angosat-2 планируют начать через 90 дней после его запуска.

Коммуникационный спутник должен охватить не только Анголу, но и африканские страны, граничащие с Анголой.

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