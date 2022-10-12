Ракета-носитель «Протон-М» со спутником для Анголы стартовала с Байконура

Ракета-носитель «Протон-М» со спутником Angosat-2 в среду, 12 октября, стартовала с космодрома Байконур.

Запуск состоялся в 18:00 мск со стартовой площадки 81.

Головная часть должна отделиться от третьей ступени через 584 секунды после старта. После этого в течение нескольких часов спутник будет выводиться на орбиту разгонным блоком.

Спутник Angosat-2 построен российскими специалистами и рассчитан на эксплуатацию в течение 15 лет. Аппарат заменит Angosat-1, связь с которым была потеряна в 2017 году. Эксплуатацию Angosat-2 планируют начать через 90 дней после его запуска.

Коммуникационный спутник должен охватить не только Анголу, но и африканские страны, граничащие с Анголой.