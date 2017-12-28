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Эксперты Анголы и России устанавливают причины потери спутника AngoSat-1

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Фото: РОСКОСМОС
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После того, как связь со спутником AngoSat-1, созданным в России для Анголы, прервалась, специалисты обеих стран пытаются установить причины аварии.

Об этом «Известиям» рассказали в РКК «Энергия».

«Создана комиссия по исследованию и парированию нештатной ситуации, возникшей 27 декабря при запуске космического аппарата AngoSat-1. Это совместная комиссия РКК «Энергия» и ангольской стороны», — сообщили в корпорации.

Пока надежда на восстановление связи есть, поскольку спутник развернул солнечные батареи и может получать энергию.

Напомним, что связь со спутником прервалась на 42 минуте, после запуска 26 декабря с космодрома Байконур.

Эксперты опасаются, что эта авария подорвет доверие к РКК «Энергия» и российской космической отрасли в целом.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

К расследованию аварии AngoSat-1 привлекут ангольских специалистов

 

 

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