Эксперты Анголы и России устанавливают причины потери спутника AngoSat-1

После того, как связь со спутником AngoSat-1, созданным в России для Анголы, прервалась, специалисты обеих стран пытаются установить причины аварии.

Об этом «Известиям» рассказали в РКК «Энергия».

«Создана комиссия по исследованию и парированию нештатной ситуации, возникшей 27 декабря при запуске космического аппарата AngoSat-1. Это совместная комиссия РКК «Энергия» и ангольской стороны», — сообщили в корпорации.

Пока надежда на восстановление связи есть, поскольку спутник развернул солнечные батареи и может получать энергию.

Напомним, что связь со спутником прервалась на 42 минуте, после запуска 26 декабря с космодрома Байконур.

Эксперты опасаются, что эта авария подорвет доверие к РКК «Энергия» и российской космической отрасли в целом.

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К расследованию аварии AngoSat-1 привлекут ангольских специалистов