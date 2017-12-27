К расследованию аварии AngoSat-1 привлекут ангольских специалистов

Ангола пробыла космической державой ровно 42 минуты: спутник AngoSat-1, построенный Россией для этой африканской страны, проработал на орбите менее часа, после чего перестал выходить на связь. Специалисты ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» — производителя космического аппарата (КА) — пытаются восстановить контакт, но пока безуспешно. Расследованием произошедшего займется совместная российско-ангольская комиссия. Это не первый случай, когда спутник производства РКК «Энергия» неожиданно выходит из строя: похожая авария случилась с египетским космическим аппаратом в 2015 году. По мнению экспертов, потеря нового спутника подрывает доверие к отечественной космической отрасли и может негативно сказаться на будущих заказах.

Как рассказали «Известиям» в РКК «Энергия», через некоторое время после выведения КА AngoSat-1 на орбиту с ним была потеряна связь. Причины выясняются. Расследование инцидента пройдет при участии представителей заказчика — министерства телекоммуникаций и информационных технологий Анголы.

— Создана комиссия по исследованию и парированию нештатной ситуации, возникшей 27 декабря при запуске космического аппарата AngoSat-1, — рассказали в корпорации. — Это совместная комиссия РКК «Энергия» и ангольской стороны.

Ракета-носитель «Зенит» стартовала с космодрома Байконур 26 декабря в 22:00 мск. Пуск прошел штатно, разгонный блок «Фрегат-СБ» выполнил свою задачу — вывел AngoSat-1 на целевую орбиту высотой 36 тыс. км. Спутник успешно сориентировался в пространстве, раскрыл солнечные батареи и антенны, начал передачу телеметрической информации на Землю. Связь с КА продлилась 42 минуты, после чего неожиданно оборвалась.

— Специалисты пытаются восстановить работу аппарата. Наши сотрудники изучают полученную ранее телеметрическую информацию, делают попытки выйти на связь, — рассказали «Известиям» в РКК «Энергия».

Заряда аккумуляторов на спутнике должно хватить на 10–16 часов бесперебойной работы после отделения от разгонного блока «Фрегат» (5:54 мск 27 декабря). Но в РКК «Энергия» уверены, что возможность наладить связь сохранится и по прошествии этого срока, поскольку солнечным батареям удалось раскрыться.

AngoSat-1 должен был стать первым ангольским спутником. Его задача была обеспечить связью и телевещанием не только страну-заказчика, но и всю Африку. Изначально запуск КА был назначен на 2016 год — приурочен к началу предвыборной кампании в Анголе. Но по техническим причинам старт постоянно откладывался и состоялся уже после выборов.

Как рассказал «Известиям» источник в ракетно-космической отрасли, для ангольского спутника было разработано новое приборное оборудование, ранее не производившееся и не испытывавшееся на других КА. В этом РКК «Энергия» поступила вопреки мировому опыту запуска коммерческих спутников связи — на них принято применять только испытанное в космосе оборудование.

Спутник был заказан Анголой еще в 2009 году. Контракт тогда подписали министерство телекоммуникаций и информационных технологий страны и «Рособоронэкспорт». В российской компании отказались комментировать сложившуюся ситуацию. Не смогли этого сделать и в посольстве Анголы в России.

Для реализации проекта в 2011 году Внешэкономбанк, ВТБ и Росэксимбанк предоставили министерству финансов Анголы кредит на общую сумму $278,46 млн сроком до 13 лет. Весь контракт стоил для Анголы $327,6 млн: $252,5 млн — цена самого спутника, $20,8 млн было потрачено на покупку орбитальной позиции, в $54,3 млн обошлась наземная инфраструктура.

Запуск AngoSat-1 был застрахован российскими компаниями на $121 млн.

Научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев считает, что возникшая нештатная ситуация негативно скажется на иностранных заказах для отечественной ракетно-космической отрасли.

— Для экспорта такой высокотехнологичной продукции произошедшее весьма неприятно, — сказал «Известиям» Иван Моисеев. — Можно ожидать, что эта неудача сократит и так не богатый экспортными контрактами портфель заказов российских спутникостроительных предприятий.

Это уже вторая неудача «Роскосмоса» в уходящем году: 28 ноября во время запуска с космодрома Восточный был потерян спутник Росгидромета «Метеор-М».

Предыдущий спутник производства РКК «Энергия» вышел из строя в 2015 году. Тогда из-за отказа бортового компьютера перестал работать изготовленный по заказу Египта космический аппарат дистанционного зондирования Земли EgyptSat-2. Спутник был построен по контракту между Национальным управлением дистанционного зондирования и космической науки Египта и «Рособоронэкспортом». Аппарат сломался менее чем через год после запуска, находясь на управлении египетских специалистов. Потеря спутника была признана страховым случаем. На страховку Египет заказал у РКК «Энергия» аналогичный аппарат. Помимо EgyptSat-2 в 2015 году из строя вышло еще два спутника российского производства, построенных для иностранных заказчиков: AMOS-5, созданный компанией «Информационные спутниковые системы» имени Решетнева» для Израиля, и «Кондор-Э», изготовленный для ЮАР в корпорации «НПО машиностроения».