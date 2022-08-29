Апелляционная палата Кишинева оставила Додона под домашним арестом

В Кишиневе апелляционная палата сохранила домашний арест экс-президенту Молдавии Игорю Додону, таким образом отклонив протест стороны его защиты. Об этом 29 августа сообщила официальный представитель генпрокуратуры Молдавии Мариана Керпек.

«Апелляционная палата отклонила протест адвокатов Додона», — заявила Керпек журналистам после заседания суда.

Также сообщается, что просьба прокурора об ужесточении меры пресечения арестованному тоже была отклонена.

Ранее о том, что бывшему лидеру Молдавии Додону продлили домашний арест на 30 суток по делу о пассивной коррупции, незаконном обогащении и госизмене, сообщалось 18 августа. По решению суда, экс-президент пробудет под домашним арестом до 21 сентября.

10 августа Додон в своих социальных сетях также обвинил действующего лидера республики Майю Санду в содействии оскорблениям его матери. Незадолго до этого в интернете появилась видеозапись, на которой видно, как в здании антикоррупционной прокуратуры группа гражданских активистов позволяла себе озвучивать неподобающие выражения в адрес Галины Додон, которую вызвали в Генпрокуратуру для ознакомления с результатами экспертизы боеприпасов, найденных во время обысков в ее доме.

Игоря Додона обвиняют в госизмене, пассивной коррупции, незаконном обогащении, а также в финансировании политической партии преступной группировкой. Обвинения связаны с так называемым делом «о черном пакете», который в 2019 году ему передал экс-лидер Демпартии Владимир Плахотнюк, но Додон отказался принять взятку.

В конце мая текущего года президента задержали, поместили под домашний арест и предъявили обвинения в превышении полномочий в период, когда он занимал пост министра экономики в 2008 году. Также по одному из пунктов обвинения Додону вменяют незаконное владение имуществом стоимостью €1 млн. Следствие утверждает, что это существенно превышает задекларированный им доход в 3 млн леев (€150 тыс.).

13 июля пресс-служба Генеральной прокуратуры Молдавии сообщила, что обвинения предъявлены и матери политика. Ее обвиняют в пособничестве незаконному обогащению. Обвинения в коррупции также предъявлены супруге Додона Галине. В июне она была вызвана в прокуратуру, после чего ей запретили на два месяца выезд из страны.

По заявлениями самого Додона, дела против него инициированы по политическим мотивам, чтобы ослабить крупнейшую в оппозиции Партию социалистов Республики Молдова (ПСРМ), которую он возглавлял. После поражения ПСРМ на выборах 2021 года Додон покинул пост лидера партии и возглавил Молдавско-российский деловой союз.