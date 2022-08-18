Экс-президенту Молдавии Додону продлили домашний арест

Бывшему президенту Молдавии Игорю Додону на 30 суток продлили домашний арест по делу о пассивной коррупции, незаконном обогащении и госизмене. Решение суда передает газета Ziarul de Gardă в четверг, 18 августа.

Адвокат Додона заявил, что решение будет опротестовано в течение трех дней. Теперь экс-президент пробудет под домашним арестом до 21 сентября.

Игоря Додона обвиняют в госизмене, пассивной коррупции, незаконном обогащении, а также в финансировании политической партии преступной группировкой. Обвинения связаны с так называемым делом «о черном пакете», который в 2019 году ему передал экс-лидер Демпартии Владимир Плахотнюк, но Додон отказался принять взятку.

В конце мая текущего года президента задержали, поместили под домашний арест и предъявили обвинения в превышении полномочий в период, когда он занимал пост министра экономики в 2008 году. Также по одному из пунктов обвинения Додону вменяют незаконное владение имуществом стоимостью €1 млн. Следствие утверждает, что это существенно превышает задекларированный им доход в 3 млн леев (€150 тыс.).

13 июля пресс-служба Генеральной прокуратуры Молдавии сообщила, что обвинения предъявлены и матери политика. Ее обвиняют в пособничестве незаконному обогащению. Обвинения в коррупции также предъявлены супруге Додона Галине. В июне она была вызвана в прокуратуру, после чего ей запретили на два месяца выезд из страны.

По заявлениями самого Додона, дела против него инициированы по политическим мотивам, чтобы ослабить крупнейшую в оппозиции Партию социалистов Республики Молдова (ПСРМ), которую он возглавлял. После поражения ПСРМ на выборах 2021 года Додон покинул пост лидера партии и возглавил Молдавско-российский деловой союз.