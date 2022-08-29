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Мариупольский офис СБУ посещал человек с фамилией Вовк

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Человек с фамилией Вовк посещал бывший офис службы безопасности Украины (СБУ) в городе Мариуполь. Об этом рассказал 29 августа корреспондент «РИА Новости», которому удалось просмотреть журнал регистрации посетителей управления.

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«В нем стоит отметка о том, что 27 декабря 2019 года управление на улице Георгиевская посещал человек по фамилии Вовк», — сообщает агентство.

Однако уточняется, что пол или инициалы этого человека в журнале не указаны, но зафиксировано время посещения — с 9:13 до 17:15. Этот значит, что данный человек находился в офисе СБУ более восьми часов.

Вовк — это фамилия женщины, которую в России подозревают в убийстве журналистки Дарьи Дугиной, погибшей вечером 20 августа. В тот день Дугина направлялась в Москву из подмосковной деревни Захарово на автомобиле. В районе поселка Большие Вяземы ее машина на полном ходу взорвалась, съехала на обочину и загорелась. 29-летняя девушка погибла мгновенно. В тот же день отец погибшей, философ и политолог Александр Дугин, рассказал, что он и его дочь в последнее время получали угрозы со стороны украинских националистов.

Спустя два дня после убийства в ФСБ заявили о раскрытии преступления. В службе рассказали, что исполнительница — гражданка Украины Наталья Вовк, а преступление подготовлено и совершено украинскими спецслужбами. В ФСБ предположили, что мотивом убийства могла стать общественная деятельность погибшей.

В настоящее время женщина объявлена в розыск. Предполагается, что Вовк может скрываться в Эстонии, куда она выехала 21 августа после совершения преступления. Следственный комитет допустил, что к убийству журналистки могут быть причастны и другие лица. Их личности устанавливаются

28 августа российский хакер из группы RahDit охарактеризовал Вовк как «спящего» агента украинских спецслужб. Он добавил, что до убийства Дугиной женщина находилась в Мариуполе и маскировалась под местного жителя.

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