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ФСБ раскрыла убийство политолога Дарьи Дугиной, его подготовили украинские спецслужбы

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Украинские спецслужбы организовали убийство российского политолога, журналиста и философа Дарьи Дугиной. Об этом 22 августа сообщила Федеральная служба безопасности (ФСБ) России на своем официальном сайте.

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Согласно информации ведомства, за преступление ответственна гражданка Украины Наталья Вовк, прибывшая в Россию вместе с дочерью 23 июля.

Для слежки за Дугиной Вовк использовала квартиру, которую арендовала в том же доме, где проживала жертва. Кроме того, Вовк выслеживала Дугину на автомобиле Mini Cooper, на котором использовала номера Донецкой Народной Республики, Казахстана и Украины, дополняет «Газета.Ru».

В день убийства Вовк вместе с дочерью находилась на фестивале «Традиция», где Дугина присутствовала в качестве почетного гостя. После того, как был совершен управляемый подрыв машины, в которой находилась Дугина, Вовк выехала в Псковскую область, где пересекла эстонскую границу.

Дочь философа Александра Дугина погибла вечером 20 августа. Девушка на автомобиле Toyota Land Cruiser направлялась в Москву из деревни Захарово в Московской области с литературно-музыкального фестиваля «Традиция». Около 21:35 на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы машина на полном ходу взорвалась, съехала на обочину и загорелась.

Участник фестиваля «Традиция» Петр Лундстрем в беседе с «Известиями» выразил мнение, что организаторы преступления, возможно, готовили покушение на отца погибшей. Соседка предполагаемой убийцы рассказала корреспондентам «Известий», что Вовк могла поменять цвет машины.

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