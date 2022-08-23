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Соседка подозреваемой в убийстве Дугиной рассказала о цвете ее машины

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Наталья Вовк, подозреваемая в убийстве российского политолога и философа Дарьи Дугиной, могла поменять цвет машины, о чем в понедельник, 22 августа, рассказала соседка предполагаемой убийцы.

«Машины серого цвета я не видела. Стояла ее машина, но она была черная. Вот прямо рядом с подъездом стоял Mini Cooper», — рассказала она.

«То, что меня не убивает, убивает другого…»
Как Александр Дугин еще год назад невольно предсказал трагическую гибель дочери

Дочь философа Александра Дугина погибла вечером 20 августа. Девушка на автомобиле Toyota Land Cruiser направлялась в Москву из деревни Захарово в Московской области с литературно-музыкального фестиваля «Традиция». Около 21:35 на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы машина на полном ходу взорвалась, съехала на обочину и загорелась.

По данным ФСБ России, преступление было подготовлено украинскими спецслужбами, а его исполнительницей стала гражданка Украины Наталья Вовк. Возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное общеопасным способом»). В правоохранительных органах ранее в понедельник сообщили, что Вовк будет объявлена в розыск с целью выдачи.

Участник фестиваля «Традиция» Петр Лундстрем в беседе с «Известиями» выразил мнение, что организаторы преступления, возможно, готовили покушение на отца погибшей.

Федеральная служба безопасности в понедельник, 22 августа, опубликовала видеозапись с допросом подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной. По данным записи, Наталья Вовк вместе с дочерью въехала на территорию России 23 июля этого года. На момент пересечения границы она была блондинкой, а уехала с темными волосами.

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