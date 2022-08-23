В СК допустили причастность нескольких человек к убийству Дарьи Дугиной

К убийству журналистки Дарьи Дугиной могут быть причастны другие лица, помимо гражданки Украины Натальи Вовк. Об этом заявили во вторник, 23 августа, в пресс-службе Следственного комитета России.

«Устанавливаются иные лица, причастные к совершению указанного преступления», — сказали в ведомстве.

В СК подтвердили причастность Вовк к убийству журналистки. Следователи установили, что для наблюдения за Дугиной она арендовала квартиру в доме, где жила погибшая. Там провели обыск.

Следствие планирует объявить украинку в розыск. Предполагается, что женщина может скрываться в Эстонии, куда она выехала после совершения преступления.

Ранее в этот день сообщалось, что женщину, похожую на Вовк, видели в Вене. Она остановилась на ночь в отеле Ibis Wien Hauptbahnhof, однако в списке постояльцев никого с именем гражданки Украины не было.

Дугина погибла вечером 20 августа. Журналистка на автомобиле Toyota Land Cruiser направлялась в Москву из деревни Захарово в Московской области с литературно-музыкального фестиваля «Традиция». Около 21:35 на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы машина на полном ходу взорвалась, съехала на обочину и загорелась. 29-летняя девушка погибла мгновенно.

Церемония прощания с Дарьей Дугиной прошла 23 августа в телецентре «Останкино». Проводить Дарью в последний путь пришли ее близкие, коллеги и активисты.

Соболезнования семье погибшей направил президент России Владимир Путин. Он назвал убийство журналистки подлым, жестоким преступлением.