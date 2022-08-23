Реклама
Прямой эфир
Общество
Лавров назвал убийство Дугиной варварским преступлением
Мир
В ДНР задержан планировавший теракт на референдуме диверсант
Мир
Канада расширила санкции против России
Общество
Церемония прощания с политологом и журналисткой Дугиной завершилась в Москве
Мир
В ЕК предупредили о самой сильной за 500 лет засухе в Европе
Мир
В Казахстане ассоциация русских призвала объявить персоной нон грата посла Украины
Мир
Глава МИД Турции заявил о заинтересованности стран НАТО в конфликте на Украине
Мир
Союзные силы установили контроль над частью Николаевской области
Экономика
VK объявил о покупке «Дзена» и «Новостей» у «Яндекса»
Мир
При обыске в поместье Трампа нашли более 300 секретных документов
Армия
Российские ракетоносцы и истребители пролетели над Японским морем
Общество
В Подмосковье задержали сотрудницу банка за хищение 10 млн рублей

Похожую на предполагаемую убийцу Дугиной женщину видели в отеле Вены

0
Фото: РИА Новости/ФСБ РФ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Женщина, похожая на Наталью Вовк — предполагаемую убийцу дочери философа Александра Дугина Дарьи, остановилась на ночь в отеле Ibis Wien Hauptbahnhof в Вене. Постояльцев с таким именем в системе нет. Об этом 23 августа рассказали сотрудники отеля.

«То, что меня не убивает, убивает другого…»
Как Александр Дугин еще год назад невольно предсказал трагическую гибель дочери

«Нет, женщина по имени Наталья Вовк не останавливалась. Шабан? Нет, тоже нет. Но она наверняка была под другим именем», — сказала сотрудница отеля «РИА Новости».

Как утверждает агентство, несколько работников гостиницы, взглянув на фотографию Вовк, подтвердили, что видели похожую на нее женщину. Однако, по словам персонала, она была без ребенка. Одна из сотрудниц отеля сказала, что видела на парковке гостиницы Mini Cooper, который, возможно, принадлежал Вовк. На момент прибытия журналистов автомобиля на парковке уже не было.

Дарья Дугина (Платонова) погибла вечером 20 августа. Девушка на автомобиле Toyota Land Cruiser направлялась в Москву из деревни Захарово в Московской области с литературно-музыкального фестиваля «Традиция». Около 21:35 на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы машина на полном ходу взорвалась, съехала на обочину и загорелась.

По одной из версий, покушение готовилось на отца Дарьи Александра Дугина, который должен был ехать с дочерью в одном автомобиле, однако в последний момент передумал и пересел в другое авто.

Спустя два дня ФСБ России сообщила, что преступление было подготовлено украинскими спецслужбами, а его исполнительницей стала гражданка Украины Наталья Вовк. По данным ведомства, Вовк приехала в Россию вместе с дочерью Софией Шабан, 21 августа она выехала через Псковскую область в Эстонию.

Соседка предполагаемой убийцы рассказала, что та могла поменять цвет машины.

Возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное общеопасным способом»). В правоохранительных органах ранее в понедельник сообщили, что Вовк будет объявлена в розыск с целью выдачи.

Федеральная служба безопасности в понедельник, 22 августа, опубликовала видеозапись с подозреваемой в убийстве Дугиной. По этим данным, Вовк вместе с дочерью въехала на территорию России 23 июля этого года. На момент пересечения границы она была блондинкой, а уехала с темными волосами.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022