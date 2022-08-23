Похожую на предполагаемую убийцу Дугиной женщину видели в отеле Вены

Женщина, похожая на Наталью Вовк — предполагаемую убийцу дочери философа Александра Дугина Дарьи, остановилась на ночь в отеле Ibis Wien Hauptbahnhof в Вене. Постояльцев с таким именем в системе нет. Об этом 23 августа рассказали сотрудники отеля.

«Нет, женщина по имени Наталья Вовк не останавливалась. Шабан? Нет, тоже нет. Но она наверняка была под другим именем», — сказала сотрудница отеля «РИА Новости».

Как утверждает агентство, несколько работников гостиницы, взглянув на фотографию Вовк, подтвердили, что видели похожую на нее женщину. Однако, по словам персонала, она была без ребенка. Одна из сотрудниц отеля сказала, что видела на парковке гостиницы Mini Cooper, который, возможно, принадлежал Вовк. На момент прибытия журналистов автомобиля на парковке уже не было.

Дарья Дугина (Платонова) погибла вечером 20 августа. Девушка на автомобиле Toyota Land Cruiser направлялась в Москву из деревни Захарово в Московской области с литературно-музыкального фестиваля «Традиция». Около 21:35 на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы машина на полном ходу взорвалась, съехала на обочину и загорелась.

По одной из версий, покушение готовилось на отца Дарьи Александра Дугина, который должен был ехать с дочерью в одном автомобиле, однако в последний момент передумал и пересел в другое авто.

Спустя два дня ФСБ России сообщила, что преступление было подготовлено украинскими спецслужбами, а его исполнительницей стала гражданка Украины Наталья Вовк. По данным ведомства, Вовк приехала в Россию вместе с дочерью Софией Шабан, 21 августа она выехала через Псковскую область в Эстонию.

Соседка предполагаемой убийцы рассказала, что та могла поменять цвет машины.

Возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное общеопасным способом»). В правоохранительных органах ранее в понедельник сообщили, что Вовк будет объявлена в розыск с целью выдачи.

Федеральная служба безопасности в понедельник, 22 августа, опубликовала видеозапись с подозреваемой в убийстве Дугиной. По этим данным, Вовк вместе с дочерью въехала на территорию России 23 июля этого года. На момент пересечения границы она была блондинкой, а уехала с темными волосами.