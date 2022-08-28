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Хакер RahDit охарактеризовал Вовк как «спящего» агента украинских спецслужб

Хакер RahDit: Наталья Вовк находилась в Мариуполе по указанию украинских спецслужб в статусе «спящего» агента
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Фото: РИА Новости/ФСБ РФ
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Российский хакер из группы RahDit рассказал «Известиям», что подозреваемая в убийстве журналистки Дарьи Дугиной Наталья Вовк находилась в Мариуполе в статусе «спящего» агента украинских спецслужб и маскировалась под местного жителя.

Он указал, что спецслужбы могли специально оставить Вовк в Мариуполе при отходе украинских боевиков из города, чтобы в нужный момент «активировать» для выполнения определенной задачи. То есть речь идет о заблаговременной вербовке для дальнейшего убийства российских граждан.

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«Когда ее могли завербовать для проведения мероприятий такого рода на территории России? Сложный вопрос, но думаем, что давно. Ее специально оставили на территории Мариуполя при отходе войск. Как говорят в кино, чтобы быть «спящей», а потом ее просто активировали под конкретную задачу», — сказал хакер.

Он также напомнил, что украинские власти после убийства Дугиной «открестились» от Вовк, заявив, что она не гражданка Украины. Однако данные, полученные RahDit говорят об обратном.

«Посудите сами — родилась в Мариуполе, работала администратором футбольного клуба Ильичёвец <…>. В том же городе в базе данных ПриватБанка за 2020 год она вполне себе гражданка Украины, и совсем не лишенная своих прав. Никаких свидетельств выхода из гражданства у нее нет», — рассказал хакер.

В настоящее время женщина объявлена в розыск. Предполагается, что она может скрываться в Эстонии, куда выехала после совершения преступления. Следственный комитет допустил, что к убийству журналистки могут быть причастны и другие люди. Их личности устанавливаются.

25 августа «Известия» опубликовали фото квартиры, которую Вовк снимала в Москве по соседству с Дарьей Дугиной. В квартире дорогой ремонт, высокие трехметровые потолки и несколько санузлов. Стоимость аренды в месяц составляет 103 тыс. рублей.

Журналист и политолог Дарья Дугина (Платонова) погибла вечером 20 августа. В тот день она на автомобиле Toyota Land Cruiser направлялась в Москву из деревни Захарово в Московской области с литературно-музыкального фестиваля «Традиция», который посетила вместе с отцом, философом Александром Дугиным. Около 21:35 на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вязёмы машина на полном ходу взорвалась, съехала на обочину и загорелась. 29-летняя девушка погибла мгновенно.

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