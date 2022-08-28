Хакер RahDit охарактеризовал Вовк как «спящего» агента украинских спецслужб

Российский хакер из группы RahDit рассказал «Известиям», что подозреваемая в убийстве журналистки Дарьи Дугиной Наталья Вовк находилась в Мариуполе в статусе «спящего» агента украинских спецслужб и маскировалась под местного жителя.

Он указал, что спецслужбы могли специально оставить Вовк в Мариуполе при отходе украинских боевиков из города, чтобы в нужный момент «активировать» для выполнения определенной задачи. То есть речь идет о заблаговременной вербовке для дальнейшего убийства российских граждан.

«Когда ее могли завербовать для проведения мероприятий такого рода на территории России? Сложный вопрос, но думаем, что давно. Ее специально оставили на территории Мариуполя при отходе войск. Как говорят в кино, чтобы быть «спящей», а потом ее просто активировали под конкретную задачу», — сказал хакер.

Он также напомнил, что украинские власти после убийства Дугиной «открестились» от Вовк, заявив, что она не гражданка Украины. Однако данные, полученные RahDit говорят об обратном.

«Посудите сами — родилась в Мариуполе, работала администратором футбольного клуба Ильичёвец <…>. В том же городе в базе данных ПриватБанка за 2020 год она вполне себе гражданка Украины, и совсем не лишенная своих прав. Никаких свидетельств выхода из гражданства у нее нет», — рассказал хакер.

В настоящее время женщина объявлена в розыск. Предполагается, что она может скрываться в Эстонии, куда выехала после совершения преступления. Следственный комитет допустил, что к убийству журналистки могут быть причастны и другие люди. Их личности устанавливаются.

25 августа «Известия» опубликовали фото квартиры, которую Вовк снимала в Москве по соседству с Дарьей Дугиной. В квартире дорогой ремонт, высокие трехметровые потолки и несколько санузлов. Стоимость аренды в месяц составляет 103 тыс. рублей.

Журналист и политолог Дарья Дугина (Платонова) погибла вечером 20 августа. В тот день она на автомобиле Toyota Land Cruiser направлялась в Москву из деревни Захарово в Московской области с литературно-музыкального фестиваля «Традиция», который посетила вместе с отцом, философом Александром Дугиным. Около 21:35 на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вязёмы машина на полном ходу взорвалась, съехала на обочину и загорелась. 29-летняя девушка погибла мгновенно.