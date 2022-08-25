Реклама
Прямой эфир
Мир
Бельгия выделила Украине дополнительно €8 млн
Мир
В Запорожье сообщили о теракте на складе гуманитарной помощи
Спорт
«Спартак» принял извинения «Факела» за запрет на пронос атрибутики
Общество
Температурный рекорд 1988 года побит в Москве
Мир
Системы безопасности сработали на Запорожской АЭС после сбоя электроснабжения
Мир
ВС РФ поразили пять боевых самолетов ВСУ в Полтавской области
Экономика
«Газпром» опроверг наличие у Канады турбин для «Северного потока»
Общество
Глава МЧС заявил о возможных поджогах в лесах Рязанской области
Мир
Депутаты Рижской думы проголосовали за снос еще одного советского памятника
Общество
Пилот упавшего на Ставрополье вертолета Ми-2 найден живым
Происшествия
В СПЧ сообщили о нападении на правозащитника Каляпина в Нижегородской области
Мир
Эрдоган захотел создать 30-километровую зону безопасности на границе Сирии и Турции

Опубликованы фото из квартиры подозреваемой в убийстве Дугиной

Опубликованы кадры из квартиры Вовк в Москве, в которой она жила до убийства Дугиной
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Подозреваемая в убийстве журналистки Дарьи Дугиной Наталья Вовк арендовала квартиру в Москве по соседству с погибшей. В распоряжении «Известий» 25 августа оказались фото с места ее проживания.

Работа за прикрытием: что помогло убийце Дарьи Дугиной остаться незамеченной
Появились первые подтверждения того, что подозреваемая в преступлении служила в ВСУ

Вовк сняла двухкомнатную квартиру на проспекте Вернадского площадью 81 кв. м на 13 этаже дома. В квартире дорогой ремонт, высокие трехметровые потолки и несколько санузлов. Стоимость аренды в месяц составляет 103 тыс. рублей.

Как сообщил источник «Известий», подозреваемая обратилась в риелторскую компанию с просьбой срочно найти ей квартиру в начале августа. Уже вечером того же дня она поехала смотреть жилплощадь, после чего заключила договор на 11 месяцев по казахстакому паспорту на имя Юлии Зайк.

Следователи установили, что Вовк арендовала квартиру в доме, где жила погибшая, для наблюдения за Дугиной. Там провели обыск.

В настоящее время женщина объявлена в розыск. Предполагается, что она может скрываться в Эстонии, куда она выехала после совершения преступления. Следственный комитет допустил, что к убийству журналистки могут быть причастны и другие лица. Их личности устанавливаются.

733a19e3946474de6d3573207592ddc6371c69a9
Фото: ИЗВЕСТИЯ
456739edf95a25eb64b93a1867a614de34e653a4
Фото: ИЗВЕСТИЯ
b279bd8f0ebaa281cc12e2a69d6de518d296ceb8
Фото: ИЗВЕСТИЯ
8cf4efe3ac3ac9903e68294f6ce272e07d805d50
Фото: ИЗВЕСТИЯ
5b13b2a998816033538b58cb6ec2c45cf61d5285
Фото: ИЗВЕСТИЯ

Журналист и политолог Дарья Дугина (Платонова) погибла вечером 20 августа. В тот день она на автомобиле Toyota Land Cruiser направлялась в Москву из деревни Захарово в Московской области с литературно-музыкального фестиваля «Традиция», который посетила вместе с отцом, философом Александром Дугиным. Около 21:35 на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вязёмы машина на полном ходу взорвалась, съехала на обочину и загорелась. 29-летняя девушка погибла мгновенно.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное общеопасным способом»). Два дня спустя ФСБ заявила о раскрытии преступления и установлении фактов причастности к нему украинских спецслужб.

Церемония прощания с Дарьей Дугиной прошла 23 августа в телецентре «Останкино».

Соболезнования семье погибшей направил президент России Владимир Путин. Он назвал убийство журналистки подлым, жестоким преступлением. Позднее соболезнования высказал папа римский Франциск. Понтифик назвав погибшую невинной жертвой и подчеркнул, что сегодня обращает свои мысли к России и Украине. Украинский лидер Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что Киев не несет ответственности за убийство российской журналистки.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022