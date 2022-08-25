Опубликованы фото из квартиры подозреваемой в убийстве Дугиной

Подозреваемая в убийстве журналистки Дарьи Дугиной Наталья Вовк арендовала квартиру в Москве по соседству с погибшей. В распоряжении «Известий» 25 августа оказались фото с места ее проживания.

Вовк сняла двухкомнатную квартиру на проспекте Вернадского площадью 81 кв. м на 13 этаже дома. В квартире дорогой ремонт, высокие трехметровые потолки и несколько санузлов. Стоимость аренды в месяц составляет 103 тыс. рублей.

Как сообщил источник «Известий», подозреваемая обратилась в риелторскую компанию с просьбой срочно найти ей квартиру в начале августа. Уже вечером того же дня она поехала смотреть жилплощадь, после чего заключила договор на 11 месяцев по казахстакому паспорту на имя Юлии Зайк.

Следователи установили, что Вовк арендовала квартиру в доме, где жила погибшая, для наблюдения за Дугиной. Там провели обыск.

В настоящее время женщина объявлена в розыск. Предполагается, что она может скрываться в Эстонии, куда она выехала после совершения преступления. Следственный комитет допустил, что к убийству журналистки могут быть причастны и другие лица. Их личности устанавливаются.

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Журналист и политолог Дарья Дугина (Платонова) погибла вечером 20 августа. В тот день она на автомобиле Toyota Land Cruiser направлялась в Москву из деревни Захарово в Московской области с литературно-музыкального фестиваля «Традиция», который посетила вместе с отцом, философом Александром Дугиным. Около 21:35 на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вязёмы машина на полном ходу взорвалась, съехала на обочину и загорелась. 29-летняя девушка погибла мгновенно.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное общеопасным способом»). Два дня спустя ФСБ заявила о раскрытии преступления и установлении фактов причастности к нему украинских спецслужб.

Церемония прощания с Дарьей Дугиной прошла 23 августа в телецентре «Останкино».

Соболезнования семье погибшей направил президент России Владимир Путин. Он назвал убийство журналистки подлым, жестоким преступлением. Позднее соболезнования высказал папа римский Франциск. Понтифик назвав погибшую невинной жертвой и подчеркнул, что сегодня обращает свои мысли к России и Украине. Украинский лидер Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что Киев не несет ответственности за убийство российской журналистки.