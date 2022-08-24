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Папа римский Франциск выразил соболезнования в связи с гибелью Дугиной

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Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane
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Папа римский Франциск в среду, 23 августа, на коллективной аудиенции выразил соболезнования по поводу гибели журналистки и политолога Дарьи Дугиной.

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«Думаю о бедной девушке, подорванной на бомбе, заложенной под сиденье автомобиля в Москве», — сказал он. Трансляция аудиенции велась на YouTube канале Vatican News.

Также Франциск навал Дугину невинной жертвой. Папа Римский подчеркнул, что обращает сегодня свои мысли к России и Украине.

«Молю, чтобы она, Матерь Божия, смотрела на эти две излюбленные страны и привела их к миру, который нам всем так нужен», — заявил он.

Дугина погибла вечером 20 августа. Журналистка на автомобиле Toyota Land Cruiser направлялась в Москву. Около 21:35 на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вязёмы машина на полном ходу взорвалась, съехала на обочину и загорелась. 29-летняя девушка погибла мгновенно.

Спустя два дня ФСБ заявила о раскрытии преступления. Там рассказали, что исполнительница убийства — гражданка Украины Наталья Вовк, преступление подготовлено и совершено украинскими спецслужбами.

Церемония прощания с Дугиной прошла 23 августа в телецентре «Останкино». Проводить Дарью в последний путь пришли ее близкие, коллеги и активисты.

Соболезнования семье погибшей направил президент России Владимир Путин. Он назвал убийство журналистки подлым, жестоким преступлением.

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